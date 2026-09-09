Sporting vs Galatasaray jugaron en la Jornada 1 de la Champions League, un partido que terminó con victoria local luego de remontar un gol tempranero en contra.

Marcador final: Sporting 3-1 Galatasaray

Sporting vs Galatasaray: Así se definió el partido de la Jornada 1 de la Champions League

El partido de la Jornada 1 de la Champions League Sporting vs Galatasaray inició con sopresa cuando el equipo visitante se adelantó en el marcador.

Sin embargo, el Sporting logró imponer su condición de local para emparejar el marcador antes de irse al descanso.

Ya en el complemento, el equipo portugués aclaró el panorama a su favor sumando sus primeros tres puntos.

Así llegaron los goles que definieron el partido Sporting vs Galatasaray:

Minuto 6: Autogol de Gonçalo Inácio (Sporting 0-1 Galatasaray)

Minuto 27: Gol de Geny Catamo (Sporting 1-1 Galatasaray)

Minuto 57: Gol de Luis Suárez (Sporting 2-1 Galatasaray)

Minuto 63: Gol de Rodrigo Salazar (Sporting 3-1 Galatasaray)

¿Cuándo vuelven a jugar Sporting y Galatasaray en la Champions League?

Sporting volverá a jugar el próximo el 13 de octubre en la cancha de Lens, como parte de la Jornada 2 de la Champions League.

El mismo día, Galatasaray recibe al FC Barcelona en busca de su primera victoria como local.