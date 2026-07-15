Chivas presentó oficialmente los números que utilizarán sus jugadores para el Torneo Apertura 2026, una lista que incluye cambios importantes y algunos movimientos que no pasaron desapercibidos entre la afición rojiblanca.

Uno de los casos más llamativos es el de Ángel Sepúlveda y Hugo Camberos, quienes portaran nuevos números con Chivas para el próximo torneo de la Liga MX.

Ángel Sepúlveda y Hugo Camberos buscarán ser los referentes de Chivas

El atacante Ángel Sepúlveda, que llegó al Guadalajara como refuerzo en la temporada anterior, asumirá ahora un número que ha sido utilizado por varios goleadores en la historia del club y que conlleva una gran responsabilidad.

La joven promesa rojiblanca, Hugo Camberos, utilizará el número 14, dorsal que quedó vacante tras la salida de Chicharito. Se trata de una camiseta con un significado especial para la afición, por lo que muchos seguidores ven esta decisión como una muestra de confianza en el futuro del canterano.

Diego Campillo heredó el número 3 tras la partida de Gilberto Sepúlveda, manteniendo la continuidad de un dorsal históricamente vinculado a la defensa central del Guadalajara.

Los números que utilizarán los jugadores de Chivas en el Apertura 2026. (@Chivas)

¿Qué número portarán los jugadores ya consolidados en Chivas?

Entre otros números destacados de Chivas, Raúl Rangel conservará el 1, Luis Romo portará el 7, Efraín Álvarez utilizará el 10 y Roberto Alvarado seguirá con el 25, asimismo, jugadores como Bryan González (5), Omar Govea (6), Miguel Tapias (4) y Richard Ledezma (37) también quedaron registrados con sus respectivos dorsales para la nueva temporada.

La lista refleja la nueva etapa que vive el Rebaño Sagrado de cara al Apertura 2026, con una combinación de futbolistas experimentados y jóvenes talentos que buscarán devolver al equipo a los primeros planos de la Liga MX.