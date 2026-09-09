Ricardo Salinas Pliego respondió la mención de Claudia Sheinbaum sobre la deuda que tiene Elektra con el SAT y aseguró que ha pagado “un montón de dinero”.

“¿Y qué creen, amigos? También omitió decir que desde el 2005 hemos pagado más de $320,000 millones de pesos en impuestos. ¡Un montón de dinero!” Ricardo Salinas Pliego

El empresario aseguró que la presidenta Claudia Sheinbaum dijo “medias verdades” sobre su situación fiscal; además resaltó que desde 2005 ha pagado más de 320 mil millones de pesos en impuestos.

Asimismo, señaló que Elektra ha mantenido sus pagos; mientras que TV Azteca “no debe absolutamente nada”.

Salinas Pliego responde a Sheinbaum que ha pagado 18 mil 940 millones de pesos de la deuda del SAT

Ricardo Salinas Pliego aseguró que la mención de su adeudo por la presidenta Claudia Sheinbaum es “una verdad a medias” y decidió hacer una aclaración.

El empresario señaló que la presidenta dijo que Elektra ha pagado una cantidad “grande” como parte de su acuerdo con el SAT, pero no compartió que se trata de 18 mil 940 millones de pesos.

“Sheinbaum dijo que el Grupo Elektra había pagado una cantidad grande ( Pero no dijo que son $18,940 MM) y que estamos cumpliendo con lo pactado para liquidar la deuda total en pagos mensuales.” Ricardo Salinas Pliego

Por otra parte, aclaró que su deuda actual es de 13 mil 124 millones de pesos de una deuda inicial de 32 mil 64 millones de pesos que deberá cubrir en los próximos 11 meses.

Salinas Pliego asegura que TV Azteca no tiene deudas con el gobierno de México

Por otra parte, Ricardo Salinas Pliego aseguró que Claudia Sheinbaum omitió decir que TV Azteca “no debe absolutamente nada tras haber cubierto un pago de 5 mil 400 millones de pesos.

“Sheinbaum omitió decir que TV Azteca pagó $5,400 MM y que NO DEBE ABSOLUTAMENTE NADA” Ricardo Salinas Pliego

En el mismo sentido, aseguró que su empresa sabe que es “cumplir con México” pues desde 2005, Grupo Salinas ha dado pagos por impuestos de más de 320 mil millones de pesos.

Cabe señalar que Claudia Sheinbaum aseguró desde su conferencia mañanera del 9 de septiembre que Ricardo Salinas está cumpliendo con sus pagos.

Asimismo, señaló que estos recursos se están destinando a los programas de Bienestar.

Claudia Sheinbaum además resaltó que si paga en tiempo y forma, el empresario quedará libre de adeudos “a menos que haya alguna otra irregularidad”

Claudia Sheinbaum aclaró desde su mañanera del 9 de septiembre que Ricardo Salinas Pliego sí está pagando la deuda de Elektra de 31 mil millones de pesos.