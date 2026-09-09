PSG vs Slovan Bratislava disputan la Jornada 1 de la Champions League. El pronóstico es 4-0 en la cancha del Parque de Príncipes.
PSG vs Slovan Bratislava: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de la Champions League
El pronóstico del partido PSG vs Slovan Bratislava es victoria de los franceses por 4-0 en la Jornada 1 de la Champions League.
Pronóstico: PSG 4-0 Slovan Bratislava.
PSG vs Slovan Bratislava: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido PSG vs Slovan Bratislava, que se jugará en la Jornada 1 de la Champions League.
PSG
- Portero: Matvey Safonov
- Defensas: Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho y Nuno Mendes
- Mediocampistas: Warren Zaïre-Emery, Vitinha y João Neves
- Delanteros: Ousmane Dembélé, Bradley Barcola y Désiré Doué
Slovan Bratislava
- Portero: Dominik Takáč
- Defensas: Cesar Blackman, Kenan Bajrić, Svetozar Marković y Samuel Kozlovský
- Mediocampistas: Peter Pokorný, Rahim Ibrahim y Alen Mustafić
- Delanteros: Tigran Barseghyan, Alasana Yirajang y Andraž Šporar
Hora y canal del partido PSG vs Slovan Bratislava en la Champions League
PSG vs Slovan Bratislava se miden en el partido de la Jornada 1 de la Champions League. Miércoles 9 de septiembre a las 13 horas por Fox One.
- Partido: PSG vs Slovan Bratislava
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 9 de septiembre de 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Parque de los Príncipes
- Transmisión: Fox One