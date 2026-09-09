PSG vs Slovan Bratislava disputan la Jornada 1 de la Champions League. El pronóstico es 4-0 en la cancha del Parque de Príncipes.

PSG vs Slovan Bratislava: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de la Champions League

El pronóstico del partido PSG vs Slovan Bratislava es victoria de los franceses por 4-0 en la Jornada 1 de la Champions League.

Pronóstico: PSG 4-0 Slovan Bratislava.

PSG vs Slovan Bratislava: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido PSG vs Slovan Bratislava, que se jugará en la Jornada 1 de la Champions League.

PSG

Portero: Matvey Safonov

Defensas: Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho y Nuno Mendes

Mediocampistas: Warren Zaïre-Emery, Vitinha y João Neves

Delanteros: Ousmane Dembélé, Bradley Barcola y Désiré Doué

Slovan Bratislava

Portero: Dominik Takáč

Defensas: Cesar Blackman, Kenan Bajrić, Svetozar Marković y Samuel Kozlovský

Mediocampistas: Peter Pokorný, Rahim Ibrahim y Alen Mustafić

Delanteros: Tigran Barseghyan, Alasana Yirajang y Andraž Šporar

Hora y canal del partido PSG vs Slovan Bratislava en la Champions League

PSG vs Slovan Bratislava se miden en el partido de la Jornada 1 de la Champions League. Miércoles 9 de septiembre a las 13 horas por Fox One.