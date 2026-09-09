La intempestiva salida de Gala Montes de 26 años de edad, de La Casa de los Famosos México a dos días de su ingreso tuvo un motivo que nació desde una necesidad que le pidió a La Jefa, pero al no cumplirse inmediatamente la hizo estallar.

Cercanos a Gala Montes aseguran que la actriz ha reaccionado agresivamente cuando se le ofrecen centros de rehabilitación, situación que la habría hecho detonar en La Casa de los Famosos México.

Una petición de Gala Montes a la producción de La Casa de los Famosos México la hizo detonar con agresividad

A dos días de que la actriz Gala Montes ingresara a La Casa de los Famosos México, La Jefa compartió a los habitantes que tras su ingreso al confesionario dejaba el reality show por voluntad, pero ¿qué fue lo que pasó?

Al desconocerse lo que pasa dentro del confesionario, seguidores del reality show han cuestionado qué fue lo que llevó a Gala Montes a renunciar, situación que ya fue aclarada por Joanna Vega-Biestro.

Con información desde la producción de La Casa de los Famosos México, la periodista Joanna Vega-Biestro compartió que Montes acudió a pedir un “producto íntimo”, pero como no se le entregó inmediatamente estalló.

Aunque la producción hizo que la psicóloga atendiera a Gala Montes, testigos aseguran que lo que detonó a la actriz fue que se le mencionó que debía ser internada en un centro de rehabilitación.

“Como no se lo dieron de manera inmediata [el producto íntimo] empezó a casi querer romper la puerta [del confesionario] (...) es cuando entra la gente de producción con la psicóloga a ver el estado en el que estaba, la psicóloga recomienda que Gala [Montes] se interne. En ese momento Gala pierde el control y se le abalanza a la psicóloga”. Joanna Vega-Biestro, periodista.

Ante ello, se llamó a cercanos a Montes a que fueran a recogerla, siendo Orlando Santana, quien acudió para llevársela del reality show.

Orlando Santana, fue la persona con quien Gala Montes estuvo antes de entrar a La Casa de los Famosos México, con quien habría bebido y consumido algunas drogas previo a su ingreso.

Según Vega-Biestro, no es la primera vez que se le sugiere un internamiento a Gala Montes y que ella reacciona de esa forma.

Gala Montes estaría con Emiliano Aguilar y Anna Porter tras su salida de La Casa de los Famosos México

La salida de Gala Montes de La Casa de los Famosos México la llevó a decir estar “bien”, siendo que actualmente estaría acompañada de su ex Anna Porter y Emiliano Aguilar.