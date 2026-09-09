Hisense apuesta por redefinir la experiencia de entretenimiento en México con el lanzamiento de la pantalla móvil 32S6S, un dispositivo diseñado para acompañar a los usuarios en cualquier espacio del hogar gracias a su formato portátil y batería integrada.

El equipo, también conocido como S6 FollowMe, ya está disponible en el país con un precio que oscila entre 21 mil y 23 mil pesos.

Entre sus principales características destacan su pantalla táctil de 32 pulgadas, rotación de 90 grados, sistema Android y autonomía de hasta 10 horas sin necesidad de conexión eléctrica.

Hisense lanza al mercado su pantalla móvil 32S6S que puedes usar donde vayas (Edmundo Morelos/SDPnoticias)

Este es el precio de la pantalla móvil Hisense 32S6S

La pantalla móvil Hisense 32S6S tiene un precio se encuentra en un rango de los 21 mil a los 23 mil pesos. El costo depende de la tienda o de campañas temporales de descuentos.

Una de las principales características es que se encuentra sobre un caballete con ruedas para que la lleves contigo a cada espacio de tu casa o incluso fuera de ella.

Pantalla móvil Hisense 32S6S “úsala donde vayas”

La pantalla móvil Hisense 32S6S puede acompañarte frente a tu cama, cuando lavas los trastes, en el baño, en la terraza o en cualquier lugar exterior.

Tiene una batería integrada que hace que no requiera estar conectada todo el tiempo y su uso promedio independiente es de 10 horas.

“Es una televisión Android completamente”, ya que rota 90 grados, además de que es táctil, dijo Julio Meneses.

La puedes usar como una televisión convencional para ver series o vídeo horizontal, o para ver reels, shorts; o como una táblet para ver videos verticales en redes sociales.

La anunciada en enero pasado como S6 FollowMe puede hacer videollamadas mediante apps y reuniones de trabajo y su altura puede ser modificada según tus necesidades.

Hisense innova con lavasecadoras sin uso de gas y microondas con freidora de aire

Hisense recordó otras innovaciones tecnológicas como las tecnologías para televisiones RGB- mini-LED (ideal para cine), ULED-mini-LED (ideal para videojuegos), y HI-Q-LED (ideal para entretenimiento diario).

En cuanto a tamaños, existe la televisión más gran del mundo de tecnología RGB-mini-LED de 116 pulgadas que garantiza calidad aún con el mencionado tamaño y su costo es de alrededor de 650 mil pesos.

Televisión Hisense de 116 pulgadas la más grande del mundo con tecnología RGB-mini-LED (Edmundo Morelos/SDPnoticias )

La CanvasTV es otra televisión, ideal obras de arte con efecto mate sin necesidad de imprimirlas.

Las lavasecadoras Serie7, Serie5 y Serie3 totalmente eléctricas son otra innovación de Hisense, las cuales que dejan de lado la necesidad de usar gas; o los hornos de microondas con freidora de aire interior.

Los refrigeradores con la capacidad de congelar la mitad o completamente, ideales para restaurantes y otros negocios de comida, se suman a la lista de innovaciones de Hisense.