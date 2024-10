Andrés Vaca causó mucha polémica en el último partido de la Selección Mexicana, pues acusó una censura por parte de personas que trabajan en el interior del Tri.

La acusación que hizo Andrés Vaca es muy grave, pues dijo que alguien de la Federación Mexicana de Futbol está pidiendo que deje de narrar los partidos de la Selección Mexicana.

A raíz de esto, el joven narrador de TUDN ha tomado una gran relevancia, por lo que aquí te contamos todo sobre el comentarista que ha puesto a temblar el rating de Christian Martinoli y compañía.

¿Quién es Andrés Vaca, el narrador de TUDN que denunció censura de la Selección Mexicana?

Andrés Vaca nació en Costa Rica el 31 de agosto de 1991, y a sus 33 años de edad, se convirtió en el narrador estelar de TUDN para los partidos de la Selección Mexicana.

Andrés Vaca entró a TUDN en 2011, cuando se llamaba Televisa Deportes, tras ganar la segunda edición del Draft de Voces.

En el Mundial Brasil 2014, Andrés Vaca fue designado como el relator principal de Televisa en dupla con Raoul Pollo Ortiz, pero no les fue nada bien. Pero años después, los directivos de la empresa de Chapultepec le volvieron a dar la oportunidad de comandar el equipo de narración estelar.

¿Qué dijo Andrés Vaca en el partido de la Selección Mexicana?

En el partido donde la Selección Mexicana se enfrentó al Club Valencia en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, Andrés Vaca lanzó una fuerte crítica contra directivos del Tri.

“Se les está volteando la afición a la Selección Mexicana. Esto se solamente se corrige no regalando boletos, no haciendo campañitas, no poniendo a futbolistas a hacer sus famosos videos, no utilizando palabras pedorras como ‘empoderar futbolistas’, esto es con futbol”, inició Andrés Vaca.

“Se fijan más en lo que decimos con el micrófono, van y tocan puertas y ‘que Vaca no narre más, por favor que no diga las cosas que dice’. Mejor que se fijen en lo que hacen dentro de la cancha”, agregó el joven narrador.

“No les gusta lo que decimos Faitelson y yo, y van con sus quejitas, que se quejen con los que están en la cancha y se ahorren los mensajes que mandan con amenazas”, finalizó.