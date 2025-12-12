Antonio Mohamed, conocido como “El Turco”, es un exfutbolista argentino y reconocido director técnico con una destacada trayectoria en México, Argentina y otros países. Descubre todo sobre el actual entrenador del Toluca.

¿Quién es Antonio Mohamed?

Antonio Mohamed Mattar, también conocido como “El Turco”, es un exfutbolista argentino y actual director técnico de fútbol. Como jugador fue reconocido por su entrega, liderazgo y garra en el campo.

Como entrenador ha dirigido a múltiples clubes en Argentina, México y otros países, destacando por su estilo y estrategia para ganar campeonatos.

¿Qué edad tiene Antonio Mohamed?

Antonio Mohamed nació el 2 de abril de 1970, por lo que actualmente tiene 55 años.

¿Antonio Mohamed tiene esposa?

Antonio Mohamed estuvo casado con Patricia González, de quien se separó por ausencia tras dedicarse a entrenar a Pumas.

¿Qué signo zodiacal es Antonio Mohamed?

Al haber nacido el 2 de abril, Antonio Mohamed es Aries, signo conocido por ser líderes, valientes, enérgicos y pioneros.

¿Antonio Mohamed tiene hijos?

Sí, Antonio Mohamed tiene cuatro hijos:

Mayra Mohamed: Influencer y creadora de contenido

Shayr Mohamed: Exfutbolista, debutó con Monterrey, pasó por Huracán y Arsenal, y ha sido auxiliar técnico

Nayib Mohamed: Estuvo en las inferiores de Huracán y fue registrado en la Sub-23 de Pumas

Fayid Mohamed: Falleció en un accidente en 2006

¿Qué estudió Antonio Mohamed?

No hay información sobre sus estudios, pues desde muy joven incursionó en la industria del fútbol.

¿En qué ha trabajado Antonio Mohamed?