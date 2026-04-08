La euforia por el partido América vs Cruz Azul en el Estadio Banorte podría salir muy cara a los aficionados que acudan en automóvil al evento, pues se publicó en la página de Fanki que el lugar en el estacionamiento superaría los mil pesos.

Es decir, un lugar en el estacionamiento en el Estadio Banorte, para el América vs Cruz Azul sería más caro que el boleto más accesible para el partido, el cual ronda los 700 pesos.

(Captura de pantalla)

¿Qué publico Fanki acerca del costo del estacionamiento en el Estadio Banorte?

Este miércoles 8 de abril apareció en la página de Fanki el precio que costaría un lugar en el estacionamiento del Estadio Banorte, para el partido América vs Cruz Azul, e cual rebasaría los mil pesos.

De acuerdo a la publicación, el costo por un lugar en el estacionamiento del Estadio Banorte para los asistentes al partido América vs Cruz Azul, tendría un costo de $1139 pesos.

(Itzel Espinoza )

Quitan publicación de costo de estacionamiento del Estadio Banorte para América vs Cruz Azul

Minutos más tarde de haber sido publicado el costo de un lugar de estacionamiento en el Estadio Banorte, superior a los mil pesos para el partido América vs Cruz Azul, la información fue retirada.

Hasta el momento de realizar esta nota, no había una postura de Fanki o el Estadio Banorte acerca del costo del estacionamiento para el partido América vs Cruz Azul.

Se desconoce si la publicación hecha se trató de un error o es el costo real de un lugar en el estacionamiento.