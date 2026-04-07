América vs Cruz Azul será el primer partido de la Liga en el Estadio Banorte tras su reapertura, y los precios para comprar los boletos en la plataforma Fanki van desde los $683 pesos hasta más de $9113 pesos.

Los boletos para el partido se pueden adquirir a través de la boletera oficial del Estadio Azteca, en el sitio web fanki.com.mx.

Precios de los boletos para el América vs Cruz Azul

600 Sur | Desde $683.52

500 Sur | Desde $683.52

400 Sur | Desde $683.52

600 Norte | Desde $683.52

500 Norte | Desde $683.52

400 Norte | Desde $683.52

400 Lateral | Desde $1,025.28

300 Preferente | Desde $ 1,594.88

100 Sur | Desde $ 2,050.56

300 Lateral A | Desde $2,278.40

100 Plus | Desde $ 2,278.40

Palcos Club | Desde $ 3,645.44

Terraza | Desde $5,696

Premium B | Desde $ 6,835.20

Premium A | Desde $7,974.40

Premium A Chairman’s Club | Desde $9,113.60

(Captura de pantalla)

¿Cuándo estarán a la venta y cómo comprar los boletos para el partido América y Cruz Azul?

Los boletos para el partido entre América y Cruz Azul, que se juega el 11 de abril en el Estadio Banorte, ya pueden comprarse a través de la plataforma Fanki, encargada de la venta de entradas de las Águilas.

(captura de pantalla)

¿Cuándo y dónde juegan América vs Cruz Azul en el Estadio Banorte?

América y Cruz Azul disputarán la Jornada 14 del Clausura 2026 este sábado 11 de abril desde las 21:00 CDMX en el Estadio Banorte.

América vs Cruz Azul