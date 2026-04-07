América vs Cruz Azul será el primer partido de la Liga en el Estadio Banorte tras su reapertura, y los precios para comprar los boletos en la plataforma Fanki van desde los $683 pesos hasta más de $9113 pesos.

Los boletos para el partido se pueden adquirir a través de la boletera oficial del Estadio Azteca, en el sitio web fanki.com.mx.

Precios de los boletos para el América vs Cruz Azul

  • 600 Sur | Desde $683.52
  • 500 Sur | Desde $683.52
  • 400 Sur | Desde $683.52
  • 600 Norte | Desde $683.52
  • 500 Norte | Desde $683.52
  • 400 Norte | Desde $683.52
  • 400 Lateral | Desde $1,025.28
  • 300 Preferente | Desde $ 1,594.88
  • 100 Sur | Desde $ 2,050.56
  • 300 Lateral A | Desde $2,278.40
  • 100 Plus | Desde $ 2,278.40
  • Palcos Club | Desde $ 3,645.44
  • Terraza | Desde $5,696
  • Premium B | Desde $ 6,835.20
  • Premium A | Desde $7,974.40
  • Premium A Chairman’s Club | Desde $9,113.60
(Captura de pantalla)

¿Cuándo estarán a la venta y cómo comprar los boletos para el partido América y Cruz Azul?

Los boletos para el partido entre América y Cruz Azul, que se juega el 11 de abril en el Estadio Banorte, ya pueden comprarse a través de la plataforma Fanki, encargada de la venta de entradas de las Águilas.

(captura de pantalla)

¿Cuándo y dónde juegan América vs Cruz Azul en el Estadio Banorte?

América y Cruz Azul disputarán la Jornada 14 del Clausura 2026 este sábado 11 de abril desde las 21:00 CDMX en el Estadio Banorte.

América vs Cruz Azul

  • Fecha: 11 de abril de 2026
  • Jornada: 14 de la Liga MX
  • Torneo: Clausura 2026
  • Horario: 21 horas
  • Sede: Estadio Banorte