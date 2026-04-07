América vs Cruz Azul será el primer partido de la Liga en el Estadio Banorte tras su reapertura, y los precios para comprar los boletos en la plataforma Fanki van desde los $683 pesos hasta más de $9113 pesos.
Los boletos para el partido se pueden adquirir a través de la boletera oficial del Estadio Azteca, en el sitio web fanki.com.mx.
Precios de los boletos para el América vs Cruz Azul
- 600 Sur | Desde $683.52
- 500 Sur | Desde $683.52
- 400 Sur | Desde $683.52
- 600 Norte | Desde $683.52
- 500 Norte | Desde $683.52
- 400 Norte | Desde $683.52
- 400 Lateral | Desde $1,025.28
- 300 Preferente | Desde $ 1,594.88
- 100 Sur | Desde $ 2,050.56
- 300 Lateral A | Desde $2,278.40
- 100 Plus | Desde $ 2,278.40
- Palcos Club | Desde $ 3,645.44
- Terraza | Desde $5,696
- Premium B | Desde $ 6,835.20
- Premium A | Desde $7,974.40
- Premium A Chairman’s Club | Desde $9,113.60
¿Cuándo estarán a la venta y cómo comprar los boletos para el partido América y Cruz Azul?
Los boletos para el partido entre América y Cruz Azul, que se juega el 11 de abril en el Estadio Banorte, ya pueden comprarse a través de la plataforma Fanki, encargada de la venta de entradas de las Águilas.
¿Cuándo y dónde juegan América vs Cruz Azul en el Estadio Banorte?
América y Cruz Azul disputarán la Jornada 14 del Clausura 2026 este sábado 11 de abril desde las 21:00 CDMX en el Estadio Banorte.
América vs Cruz Azul
- Fecha: 11 de abril de 2026
- Jornada: 14 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Horario: 21 horas
- Sede: Estadio Banorte