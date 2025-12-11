Te contamos quién es Tatiana Fontalvo, fundadora y CEO de Fanki, plataforma de venta de boletos.

El nombre de Tatiana Fontalvo ha llamado la atención, después de los problemas es que ha presentado su compañía Fanki.

¿Quién es Tatiana Fontalvo?

Tatiana Fontalvo es una empresaria y emprendedora colombiana.

La carrera de Tatiana Fontalvo es conocida por fundar y ser la directora ejecutiva de Fanki, organización especializada en tecnología deportiva (sportstech).

¿Cuántos años tiene Tatiana Fontalvo?

En la actualidad, Tatiana Fontalvo tiene 25 años de edad. De acuerdo con la plataforma LinkedIn nació el 28 de enero.

Tatiana Fontalvo, fundadora y CEO de Fanki (Especial)

¿Quién es el esposo de Tatiana Fontalvo?

Aunque es una figura pública, se desconoce si Tatiana Fontalvo tiene esposo.

¿Qué signo zodiacal es Tatiana Fontalvo?

Por su fecha de nacimiento, Tatiana Fontalvo es del signo zodiacal Acuario.

¿Cuántos hijos tiene Tatiana Fontalvo?

No se sabe si Tatiana Fontalvo tiene hijos.

¿Qué estudió Tatiana Fontalvo?

La empresaria Tatiana Fontalvo estudió Gestión deportiva y Marketing internacional en la European School Economics.

De igual manera, cuenta con un master en Marketing en la Universidad Politécnica de Catalunya.

Además de que se ha preparado en en la Universidad Externado de Colombia, preparándose en Gobierno, Relaciones Internacionales e idiomas.

¿En qué ha trabajado Tatiana Fontalvo?

A lo largo de su carrera profesional, Tatiana Fontalvo ha trabajado como:

Directora de Grand Sports Colombia

Consultora de marketing y ventas en la Federación Colombiana de Tenis

Ejecutiva de ventas en los Juegos Panamericanos

Fundadora de The Luxury Link

Líder de Marketing en el Comité Paralímpico Colombiano

Ejecutiva de Marketing y ventas en los Juegos Bolivarianos

Directora de proyecto en Exhibición Farah-Cabal

Speaker y creadora en Luxury Summit Universidad de la SABANA

Directora de Marketing para Sterling de Colombia

Directora de Marketing y relaciones públicas en WTA Copa Claro Colasintas

Directora de relaciones en la Exhibición Sharapova-Ivanovic

Tatiana Fontalvo, fundadora y CEO de Fanki (Especial)

Fanki colapsa en la preventa de boletos del partido México vs Portugal

La plataforma Fanki, de Tatiana Fontalvo, colapsó en la preventa de boletos del partido México vs Portugal programada para el 10 de diciembre 2025.

Ante la alta demanda de boletos por la visita de Cristiano Ronaldo al renovado Estadio Azteca, el sitio web de Fanki se cayó.

La situación de inmediato generó molestia entre los usuarios que esperaban comprar sus entradas.

Sin embargo, la página de Fanki los hacía esperar en la fila virtual para después sacarlos de la plataforma.

En un comunicado Fanki detalló que detectó “actividad inusual en el tráfico entrante”.

Fanki presenta fallas en preventa (Captura de pantalla)

Por lo que de acuerdo con los protocoles de seguridad decidió no abrir la venta de boletos para el partido de México vs Portugal.

En ese contexto, Banorte anunció que la preventa sería ahora el jueves 11 y 12 de diciembre a las 9 de la mañana.

No obstante, otra vez los usuarios reportaron algunas fallas en la página de Fanki. Así como filas virtuales largas y Errores 503 y 504 en el sitio.

Pese a esto, algunos internautas sí logrando comprar entradas para el México vs Portugal en el Estadio Banorte.

Los problemas de Fanki provocaron que Profeco presionara a la plataforma para que brindara información precisa sobre la venta de boletos