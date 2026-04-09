América vs Cruz Azul se enfrentarán en el Clásico Joven de la Liga MX en la continuación de la Jornada 14 del Clausura 2026. Sábado 11 de abril a las 21:05 horas por Canal 5, TUDN, ViX y YouTube.

Partido: América vs Cruz Azul

Fase: Jornada 14 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Sábado 11 de abril de 2026

Horario: 21:05 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Banorte

Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX y YouTube

Cruz Azul en la Liga MX (Adrian Macias / Adrian Macias)

América vs Cruz Azul: Día para ver el Clásico Joven de Liga MX

América vs Cruz Azul se medirán el sábado 11 de abril como parte de la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX.

América vs Cruz Azul: Hora para ver el Clásico Joven de Liga MX

El Clásico Joven América vs Cruz Azul de la Jornada 14 de la Liga MX será a las 21:05 horas, tiempo del centro de México en el Estadio Banorte.

América vs Cruz Azul: Canal para ver el Clásico Joven de Liga MX

El América vs Cruz Azul se transmitirá por las señales del Canal 5, TUDN, ViX y YouTube

Partido: América vs Cruz Azul

Fase: Jornada 14 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Sábado 11 de abril de 2026

Horario: 21:05 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Banorte

Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX y YouTube

Alejandro Zendejas, jugador del Club América (@azensaa_/ Instagram )

¿Cómo llegan América y Cruz Azul a la Jornada 14 de la Liga MX?

América suma 18 puntos en el sexto lugar de la Liga MX, luego de empatar 1-1 en la cancha de Santos de Torreón.

Cruz Azul se mantiene como sublíder general del Clausura 2026 con 27 puntos. La Máquina perdió 1-2 con Pachuca en la Jornada 13.