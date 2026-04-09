América vs Cruz Azul se enfrentarán en el Clásico Joven de la Liga MX en la continuación de la Jornada 14 del Clausura 2026. Sábado 11 de abril a las 21:05 horas por Canal 5, TUDN, ViX y YouTube.
- Partido: América vs Cruz Azul
- Fase: Jornada 14 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Sábado 11 de abril de 2026
- Horario: 21:05 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX y YouTube
América vs Cruz Azul: Día para ver el Clásico Joven de Liga MX
América vs Cruz Azul se medirán el sábado 11 de abril como parte de la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX.
América vs Cruz Azul: Hora para ver el Clásico Joven de Liga MX
El Clásico Joven América vs Cruz Azul de la Jornada 14 de la Liga MX será a las 21:05 horas, tiempo del centro de México en el Estadio Banorte.
América vs Cruz Azul: Canal para ver el Clásico Joven de Liga MX
El América vs Cruz Azul se transmitirá por las señales del Canal 5, TUDN, ViX y YouTube
- Partido: América vs Cruz Azul
- Fase: Jornada 14 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Sábado 11 de abril de 2026
- Horario: 21:05 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX y YouTube
¿Cómo llegan América y Cruz Azul a la Jornada 14 de la Liga MX?
América suma 18 puntos en el sexto lugar de la Liga MX, luego de empatar 1-1 en la cancha de Santos de Torreón.
Cruz Azul se mantiene como sublíder general del Clausura 2026 con 27 puntos. La Máquina perdió 1-2 con Pachuca en la Jornada 13.