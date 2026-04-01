El Club América regresará al Estadio Banorte el sábado 11 de abril de 2026 para enfrentar a Cruz Azul en la Jornada 14 de la Liga MX.

“Para el Club América es motivo de enorme alegría el hecho de disputar nuevamente un partido oficial en el Estadio Banorte” Club América

Tras su proceso de modernización y reapertura, el Estadio Banorte vuelve a ser sede de los partidos de las Águilas, que disputarán ahí todos sus encuentros de abril.

El debut será a las 21:00 horas, en un duelo que revive la rivalidad con Cruz Azul.

Los abonados del América tienen asegurado su lugar en el renovado estadio.

América regresa al Estadio Banorte (@ClubAmerica)

¿Cuándo regresa el América al Estadio Banorte?

El debut del América en el renovado Estadio Banorte tendrá lugar el próximo sábado 11 de abril a las 21:00 horas en el partido correspondiente a la Jornada 14 de la Liga MX ante Cruz Azul.

“Para el Club América es motivo de enorme alegría el hecho de disputar nuevamente un partido oficial en el Estadio Banorte”, compartió el club en comunicado.

América se despidió el 26 de mayo de 2024, tras levantar, hasta ese momento, su título número 15 en la Liga MX, luego de superar a Cruz Azul en la final del torneo Clausura 2024.

El regreso del América al Estadio Banorte (Especial)

Aseguran lugar para los abonados del América en el Estadio Banorte

Los aficionados abonados del América tienen su lugar asegurado en los partidos que se disputarán en el Estadio Banorte.

A través de los canales oficiales del Club América, recibirán información en torno al proceso de actualización de sus asientos.

“Estamos convencidos de que la afición americanista disfrutará de más y mejores experiencias en el renovado Estadio Banorte. ¡Volemos juntos a casa por nuevas historias de éxito y grandeza" Club América

Calendario del América en el Estadio Banorte

De cara al regreso del América al Estadio Banorte, te compartimos cuáles son los siguientes partidos de las Águilas en la Liga MX, en el inmueble que será sede del Mundial 2026.