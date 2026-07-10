El director técnico Didier Deschamps rompió un récord en el Mundial 2026, luego de que Francia selló su pase a la semifinal tras vencer a Marruecos por 2-0.

Al conseguir la victoria con la que Les Bleus son ya los primeros semifinalistas, el timonel se colocó como el más ganador en la historia de los mundiales.

Cabe destacar que Didier Deschamps, quien en su etapa como jugador fue campeón del mundo en Francia 98, ha dirigido a la escuadra gala durante 4 mundiales consecutivos.

Francia vs Marruecos (especial)

Didier Deschamps rompió récord en el Mundial 2026; ya es el técnico con más partidos ganados

Al derrotar a Marruecos con un claro 2-0, la selección de Francia obtuvo su pase a la semifinal del Mundial 2026 y le dio a su técnico, Didier Deschamps, un nuevo récord.

Con el triunfo que se logró con los goles de Kylian Mbappé y Ousman Dembélé, Didier Deschamps ya es el técnico con más partidos ganados en mundiales.

Si bien el técnico galo ya había obtenido dicha marca con la victoria de Francia ante Praguay, se consolidó como el más ganador ante Marruecos al sumar ya 19 partidos ganados.

Antes de lo conseguido por el timonel que ya tiene 2 mundiales ganados —uno como jugador y otro como técnico— el récord era ostentado por el alemán Helmut Schön que presumía 17 triunfos.

Didier Deschamps, exjugador campeón del mundo y actual DT de Francia. (@Didier Deschamps Président/FB )

El camino de Didier Deschamps para ser el técnico con más partidos ganados en mundiales

Al encabezar a la selección francesa durante 4 procesos mundialistas, Didier Deschamps ya se convirtió en el técnico con más partidos ganados en el máximo certamen gracias a los siguientes resultados:

Brasil 2014: consiguió 3 victorias, 2 ante Honduras y Suiza en fase de grupos y ante Nigeria en octavos de final

Rusia 2018: consiguió 6 victorias, 2 ante Australia y Perú en fase de grupos, y luego contra Argentina en octavos, Uruguay en cuartos, Bélgica en semifinal y Croacia en la final

Catar 2022: consiguió 5 victorias, 2 ante Australia y Dinamarca en fase de grupos, y luego contra Polonia en octavos, Inglaterra en cuartos y Marruecos en semifinal

Mundial 2026: consiguió 5 victorias, 3 ante Canadá, Chile y Japón en fase de grupos, y luego contra Paraguay en octavos y Marruecos en cuartos

Al conseguir su pase a la semifinal al derrotar por marcador de 2-0 a Marruecos, la selección de Francia y y Didier Deschamps buscarán llegar a una tercera final mundialista consecutiva.

De momento se mantienen a la espera de conocer a su rival que se definirá entre las selecciones de España y Bélgica, partido que se jugará el 10 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles.