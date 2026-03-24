La Federación Mexicana de Futbol (FMF) confirmó que el América, Cruz Azul y el Atlante jugarán como locales en el Estadio Banorte para el torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Dicha información fue compartida por el comisionado de la FMF, Mikel Arriola, quien anunció que tanto América como Cruz Azul y Atlante disputarán sus partidos de local en el Estadio Banorte.

“En México, la inversión, solamente para este Mundial se estima en alrededor de 3 mil millones de dólares. El Estadio Banorte representa una inversión de casi 300 millones de dólares, lo que le va a dar viabilidad al futbol mexicano en los próximos 30 años. Van a jugar ahí, Atlante, Cruz Azul y América”, informó Mikel Arriola en conferencia de prensa.

¿Cuándo jugarán América, Cruz Azul y Atlante en el Estadio Banorte?

El Estadio Banorte será reinaugurado este sábado 28 de marzo con el partido amistoso entre México y Portugal, previo al inicio del Mundial 2026 en México, el 11 de junio.

Pese a que es un hecho que América, Cruz Azul y Atlante jugarán en el Estadio Banorte para el Apertura 2026, las Águilas ya solicitaron volver al inmueble para los últimos juegos del Clausura 2026.

Tan es así que de acuerdo con el periodista Adrián Esparza, el Clásico Joven, que disputan América y Cruz Azul, se jugará en el Estadio Banorte el próximo 11 de abril.

Sin embargo, el Atlante sí regresaría al recinto hasta el Apertura 2026 y no antes como América y Cruz Azul.

Estadio Banorte será sede de América, Cruz Azul y Atlante en la Liga MX. (Jose Hernandez / MEXSPORT)

Liga MX tendrá que ajustar el calendario para América, Cruz Azul y Atlante

La convivencia de América, Cruz Azul y Atlante en el Estadio Banorte no será única debido a que en el pasado otros equipos ya han compartido recinto con las Águilas.

Ante ello, la Liga MX tendrá que ajustar el calendario para que América, Cruz Azul y Atlante jueguen en días distintos para que no se crucen en el mismo horario y fecha.