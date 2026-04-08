El Club América vivió momentos de tensión tras el aterrizaje de emergencia de su avión en Miami, luego de una falla durante el vuelo de regreso desde Nashville.

El periodista David Medrano informó que el equipo quedó varado, aunque retomará su viaje lo más pronto posible para preparar sus próximos compromisos.

“El avión que traslada al América de Nashville a México presentó una falla en pleno vuelo y tuvo que aterrizar de emergencia en Miami donde está varado el equipo”. DAVID MEDRANO, PERIODISTA

Las Águilas empataron sin goles en la ida de los cuartos de final de la Concachampions 2026 y ahora se enfocan en el Clásico Joven contra Cruz Azul el 11 de abril.

¿Qué pasará con el América tras el aterrizaje de emergencia de su avión?

El América retomará el vuelo lo más pronto posible para regresar a la Ciudad de México de cara a su siguiente partido en la Liga MX.

Las Águilas del América empataron sin goles en el partido de ida de los cuartos de final de la Concachampions 2026 ante el Nashville.

Con ese resultado, el América se acerca a las semifinales del torneo, pues le basta mantener el empate sin goles global para avanzar.

El partido de vuelta del América en la Concachampions es el martes 14 de abril de 2026.

(especial )

¿Cuándo vuelve a jugar el América?

El Club América vuelve a jugar en la Liga MX el sábado 11 de abril en la Jornada 13 del Clausura 2026, en su regreso al Estadio Banorte.

Cruz Azul será el rival del América en la Jornada 13 de la Liga MX, en el llamado Clásico Joven del futbol mexicano.

Se trata de un partido importante en las aspiraciones del América para clasificar a la Liguilla del futbol mexicano.

América se ubica al momento en el lugar 6 del torneo con 18 puntos, pero hay varios equipos que pueden darle alcance y dejarlo fuera de la Liguilla.