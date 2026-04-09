América vs Cruz Azul juegan el sábado 11 de abril en la Jornada 14 de Liga MX. Pronóstico 2-2 en la cancha del Estadio Banorte. Conoce las posibles alineaciones del partido.

América vs Cruz Azul: Pronóstico del partido de la Jornada 14 de la Liga MX

El pronóstico del partido América vs Cruz Azul es empate 2-2 en la Jornada 14 de la Liga MX.

Pronóstico: América 2-2 Cruz Azul

Auxiliar en la Liga MX (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

América vs Cruz Azul: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 14 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido América vs Cruz Azul, que se jugará en la Jornada 14 de Liga MX.

América

Portero: Rodolfo Cota

Defensas: Christian Borja, Sebastián Cáceres, Israel Reyes y Aarón Mejía

Mediocampistas: Rodrigo Dourado, Bryan Rodríguez, Erik Sánchez y Alejandro Zendejas

Delanteros: Raphael Veiga y Patricio Salas

Cruz Azul

Portero: Kevin Mier

Defensas: Jorge Rodarte, Gonzalo Piovi, Erik Lira, Willer Ditta y Omar Campos

Mediocampistas: Agustín Palavecino, Jeremy Márquez, José Paradela y Carlos Rodríguez

Delantero: Nicolás Ibáñez

Cruz Azul en la Liga MX (Adrian Macias / Adrian Macias)

América vs Cruz Azul: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 14 de la Liga MX

América vs Cruz Azul se enfrentan en la Jornada 14 de la Liga MX. El partido es el sábado 11 de abril de 2026 y será transmitido por Canal 5, TUDN y ViX.

Partido: América vs Cruz Azul

Fase: Jornada 14

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Sábado 11 de abril de 2026

Horario: 21:05 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Banorte

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

América en la Liga MX (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

¿Cómo llegan América y Cruz Azul a la Jornada 14 de la Liga MX?

América suma 18 puntos en el sexto lugar de la Liga MX, luego de empatar 1-1 en la cancha de Santos de Torreón.

Cruz Azul se mantiene como sublíder general del Clausura 2026 con 27 puntos. La Máquina perdió 1-2 con Pachuca en la Jornada 13.