América vs Cruz Azul juegan el sábado 11 de abril en la Jornada 14 de Liga MX. Pronóstico 2-2 en la cancha del Estadio Banorte. Conoce las posibles alineaciones del partido.
América vs Cruz Azul: Pronóstico del partido de la Jornada 14 de la Liga MX
El pronóstico del partido América vs Cruz Azul es empate 2-2 en la Jornada 14 de la Liga MX.
- Pronóstico: América 2-2 Cruz Azul
América vs Cruz Azul: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 14 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido América vs Cruz Azul, que se jugará en la Jornada 14 de Liga MX.
América
- Portero: Rodolfo Cota
- Defensas: Christian Borja, Sebastián Cáceres, Israel Reyes y Aarón Mejía
- Mediocampistas: Rodrigo Dourado, Bryan Rodríguez, Erik Sánchez y Alejandro Zendejas
- Delanteros: Raphael Veiga y Patricio Salas
Cruz Azul
- Portero: Kevin Mier
- Defensas: Jorge Rodarte, Gonzalo Piovi, Erik Lira, Willer Ditta y Omar Campos
- Mediocampistas: Agustín Palavecino, Jeremy Márquez, José Paradela y Carlos Rodríguez
- Delantero: Nicolás Ibáñez
América vs Cruz Azul: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 14 de la Liga MX
América vs Cruz Azul se enfrentan en la Jornada 14 de la Liga MX. El partido es el sábado 11 de abril de 2026 y será transmitido por Canal 5, TUDN y ViX.
- Partido: América vs Cruz Azul
- Fase: Jornada 14
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Sábado 11 de abril de 2026
- Horario: 21:05 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX
¿Cómo llegan América y Cruz Azul a la Jornada 14 de la Liga MX?
América suma 18 puntos en el sexto lugar de la Liga MX, luego de empatar 1-1 en la cancha de Santos de Torreón.
Cruz Azul se mantiene como sublíder general del Clausura 2026 con 27 puntos. La Máquina perdió 1-2 con Pachuca en la Jornada 13.