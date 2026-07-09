El futuro de Edson Álvarez podría definirse en los próximos días, ya que el FC Köln y el West Ham United alcanzaron un acuerdo de principio para su llegada mediante un préstamo.

Sin embargo, el principal obstáculo está en las condiciones económicas del jugador, quien tendría que aceptar una reducción salarial considerable para continuar su carrera en la Bundesliga.

A sus 28 años, Edson Álvarez sigue siendo atractivo en el mercado europeo, con interés también desde Türkiye, mientras el Köln acelera las gestiones.

Edson Álvarez saldría de Inglaterra para continuar su carrera en Europa

Según la información disponible, Edson Álvarez tendría que aceptar una reducción salarial considerable para convertirse en nuevo jugador del conjunto alemán, FC Köln.

A sus 28 años, Edson Álvarez continúa siendo un jugador atractivo en el mercado europeo, además del interés del Köln, también habría recibido propuestas desde Türkiye, lo que le ofrece alternativas para continuar su carrera fuera de Inglaterra.

Desde Alemania aseguran que el Köln está acelerando las gestiones para intentar cerrar el acuerdo cuanto antes.

Edson Álvarez llegaría al FC Köln de la Bundesliga. (captura)

¿Edson Álvarez quiere cambiar de club en el futbol europeo?

Si desea continuar compitiendo en una de las principales ligas de Europa, podría verse obligado a realizar un sacrificio económico importante.

En los próximos días se espera que las negociaciones avancen y se conozca si Edson Álvarez está dispuesto a aceptar las condiciones para iniciar una nueva etapa en la Bundesliga.