América anunció la salida de Diego Ramírez como Director Deportivo del primer equipo varonil, después de varios días de polémica y enmedio de una crisis des resultados de las Águilas.

Lejos de ser una salida silenciosa, fue una información filtrada para preparar el terreno, provocado al parecer por la mala relación entre Diego Ramírez y el DT del América, André Jardine.

La crisis de resultados provocó la salida de Diego Ramírez del América

La realidad es que, el América no gana, no convence y no vuela. Cero triunfos en el torneo y una sensación de desorden total, desembocó en la salida de Diego Ramírez de la Dirección Deportiva del club.

Diego Ramírez se mantendrá ligado al Club América, pero no del primer equipo en el que manda André Jardine.

Mientras tanto, la llegada de los refuerzos que ayuden a levantar al América no se concretan, y se busca que la salida de Diego Ramírez acelere ese proceso.

Comunicado, Club América (captura de pantalla )

Así despidió América a Diego Ramírez como su Dierctor Deportivo

A través de un comunicado, el Club América informó que, Diego Ramírez deja el cargo de Director Deportivo del primer equipo varonil en busca de continuar su crecimiento profesional.

En ese sentido, América aclaró que Diego Ramírez se mantendrá en proyectos de desarrollo deportivo con el club y con otras subsidiarias del Grupo Ollamani.

Diego Ramírez deja la dirección deportiva del América, tras el histórico tricampeonaro obtenido por las Águilas.

Sin embargo, días previos a su salida del América, se supo que Diego Ramírez ya no tomaba parte en las negociación de refuerzos, como el caso de la posible llegada de Raphael Veiga. T