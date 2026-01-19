América está viviendo uno de sus peores momentos dentro del Clausura 2026, pues recientemente empató sin goles con Pachuca y a eso se le sumó el mal arbitraje realizado por Luis Enrique Santander, quien les pitó en el Hidalgo.

Y es que, durante el encuentro de América vs Pachuca ocurrió una jugada que causó polémica por las decisiones de Luis Enrique Santander, por lo que las Águilas presentaron una queja formal contra el silbante.

Cabe mencionar que el conjunto de Coapa no ha podido anotar en este Clausura 2026, demostrando que es uno de sus peores inicios en muchos años en la Liga MX.

América presenta queja formal contra Luis Enrique Santander tras polémico arbitraje

Una de las jugadas que protestó el América fue cuando Brian Rodríguez cayó sobre el terreno de juego gracias a un contacto de Eduardo Bauerman, sin embargo, no fue marcada como penal por Luis Enrique Santander.

De acuerdo con reportes, el América lanzará una queja formal ante la Liga MX debido a que no está de acuerdo con el trabajo realizado por Luis Enrique Santander además del VAR, que estuvo a cargo de Fernando Hernández.

Y es que, las repeticiones del partido entre las Águilas y los Tuzos evidenciaron un contacto en la pierna de apoyo que terminó por desequilibrar al uruguayo, no obstante, el árbitro decidió no señalar la pena máxima y cuando se checó en el VAR tampoco se marcó.

América tiene problemas para ganar en el Clausura 2026 de la Liga MX

América sigue sin levantar en el Clausura 2026, ya que el equipo acumula dos empates, una derrota y cero goles, por lo que de momento se encuentra en el fondo de la tabla general de la Liga MX.

América ha firmado el peor momento de su historia en torneos cortos, por lo que si no gana este fin de semana, seguirá aumentando su mal récord dentro del futbol mexicano.