El inicio del 2026 ha sido turbulento para América toda vez que los resultados no se le han dado en los primeros juegos del Clausura 2026, por lo que ahora hicieron cambios en la dirección deportiva.

Este miércoles 28 de enero, América hizo oficial que Diego Ramírez dejó su cargo como director deportivo para pasar a otras áreas de la institución. A pesar de esto, en el Nido no piensan mover la estructura deportiva, por lo que seguirán con un presidente deportivo, un presidente operativo y una dirección deportiva que tendrá nuevo dueño.

Antonio Ibrahim será quien asuma en el puesto que dejó vacante Diego Ramírez y aunque es un nombre que no suele figurar en los reflectores de la institución azulcrema, tiene la experiencia necesaria para emprender este nuevo reto en su carrera.

América apuesta por la experiencia y conocimiento de Antonio Ibrahim

Antonio Ibrahim asumirá en la dirección deportiva de América tras nueve años dentro de la institución en los cuales, tiene en su recorrido la dirección del departamento de scouting, en donde se encargan de detectar talento que pueda adaptarse a las necesidades del plantel independientemente de que esos jugadores posteriormente sean o no contratados por los directivos.

Además, en este tiempo en América, Antonio Ibrahim tuvo la oportunidad de trabajar de la mano con Carlos Aviña, quien de Coapa dio el salto a Europa hasta convertirse hoy en el director deportivo de AS Mónaco en Francia.

Ya con un cargo importante en la inteligencia deportiva, Ibrahim fue una de las piezas clave para la contratación de Allan Saint-Maximin, la cual ha sido una de las apuestas más importantes que los cremas han realizado recientemente.

Antonio Ibrahim, la apuesta del América para nuevo director deportivo.

Otros jugadores que Antonio Ibrahim sugirió para América

En medio de una ola de críticas hacia América por la falta de fichajes y refuerzos de calidad, vale la pena resaltar algunos nombres que Antonio Ibrahim scouteó para las Águilas en el tiempo que lleva dentro de la institución.

Guido Rodríguez, Alejandro Zendejas, Luis Ángel Malagón, Richard Sánchez, Henry Martín y Sebastián Cáceres, son solamente algunos de los que en su momento, Antonio Ibrahim puso dentro de las listas de jugadores ideales para el club, mismos que lograron fichar.

Se espera que en los próximos días, Antonio Ibrahim asuma de forma oficial en el cargo de director deportivo, en el cual pasará de visorear jugadores a contribuir para que su llegada al Nido pueda ser una realidad. Su relación con el área de inteligencia deportiva podría ser fundamental para que nuevo talentos puedan arribar al club.