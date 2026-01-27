Israel Reyes será baja del América por una lesión muscular, debido la cual podría perderse el Clásico Nacional de Liga MX vs Chivas en la Jornada 6.

Chivas vs América se enfrentan el 14 de febrero de 2026, pero dada la carcaterística de la lesión de Israel Reyes, su baja podría incluir ese partido, conocido como el Clásico Nacional.

¿Qué le pasó a Israel Reyes, defensa del América?

El Club América compartió en sus redes sociales que, el jugador Israel Reyes presenta una lesión muscular del oblicuo externo y serrato anterior derechos, y el tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución.

La lesión de Israel Reyes ocurrió durante el partido de la Selección Mexicana contra Bolivia, el domingo 25 de enero, duelo que abandonó por las molestias musculares que sufría.

Un día después, Israel Reyes compartió en sus redes sociales que sus dolencias no parecían de gravedad, pero tras los estudios que se le realizaron, el panorama cambió.

Israel Reyes, baja del América (Captura de pantalla)

Israel Rayes sería baja del América en estos partidos

Israel Reyes es baja confirmada para el partido del América vs Necaxa, de la Jornada 4 del Clausura 2026 en la Liga MX.

América vs Necaxa juegan el sábado 31 de enero en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Otro partido en que será baja Israel Reyes, es el juego de ida en la Concachmpions ante el Olimpia de Honduras, el martes 3 de febrero.

Israel Reyes dejó un recado a Chivas al asegurar que ganar el Clásico no salva una temporada (Alejandro Alfaro / SDP Deportes)

Israel Reyes también sería baja del América en el Clásico Nacional

América jugará en la Jornada 5 contra Rayados de Monterrey, después la vuelta ante Olimpia, y el 14 de febrero en Clásico Nacional contra Chivas, partido en el que Israel Reyes también sería baja.

Posibles partidos en los que sería baja del América Israel Reyes: