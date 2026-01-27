Ralph Orquín, jugador del América, está cerca de finalizar su contrato con las Águilas y su próximo destino sería dentro del futbol europeo, pues el futbolista no renovará con el club de Coapa.

De acuerdo con el periodista César Luis Merlo, Ralph Orquín tramitó su pasaporte español, lo que indicaría donde podría ser el próximo destino dentro del Viejo Continente del joven canterano del América.

Y es que en las últimas horas, se reveló una fotografía del jugador en el que se observa en la embajada de España en México para obtener su doble nacionalidad, lo que confirma sus intenciones de salir de las Águilas rumbo a una nueva aventura.

¿Cuándo finaliza el contrato de Ralph Orquín con América?

El futbolista Ralph Orquín terminar su contrato con América en el verano de este año, es decir, al finalizar el Mundial 2026, en el mes de julio, debido a que el mexicano decidió no renovar para probar suerte en el futbol de Europa.

Ralph Orquín estuvo un año y medio cedido en el FC Juárez, club donde disputó un total de 47 partidos, dando seis asistencias, mientras que con América solo ha jugado tres partidos en el Clausura 2026 de la Liga MX.

Con la doble nacionalidad obtenida, el jugador podrá encontrar acomodo más rápido en algún club del Viejo Continente, aunque hasta el momento no se ha revelado si algún equipo ya mostró interés en ficharlo.

¿Por qué Ralph Orquín no quiso renovar contrato con América?

Más allá del sueño por jugar en Europa, la salida de Ralph Orquín del América puede deberse a varios factores, mismos que lo llevaron a tomar la decisión de salir de las Águilas.

Un aspecto fundamental fue el tema salarial, ya que Ralph Orquín percibe actualmente un salario menor al que tenía cuando fue prestado a FC Juárez, así como la falta de minutos, aspectos que terminaron por inclinar la balanza en su decisión para dejar al conjunto de Coapa.