Henry Martín y Alejandro Zendejas apuntan a reaparecer con el América en la Jornada 4 de la Liga MX, cuando las Águilas reciban a Necaxa en el Estadio Ciudad de los Deportes, el sábado 31 de enero.

Urgido de un triunfo, el América recibirá a Necaxa en punto de las 16 horas, con la gran posibilidad de que sus estrellas, Henry Martín y Alejandro Zendejas reaparezcan en la cancha.

América y la carencia de goles en el Clausura 2026 de Liga MX

El rostro del América en el Clausura 2026 de la Liga MX es irreconocible. Después de tres partidos no suma goles en su cuenta y en consecuencia apenas tiene dos puntos, productos de partidos empatados.

En ese sentido, la reaparición de Henry Martín y Alejandro Zendejas abre la esperanza de mejores resultados para el América, empezando por el juego ante Necaxa, en la Jornada 4.

Una nueva lesión dejará a Henry Martín fuera de actividad con América en el inicio del Clausura 2026 (MEXSPORT / Jose Luis Melgarejo)

Henry Martín, el goleador que necesita el América

Rodeado de rumores acerca de su posible salida del América, Henry Martín reparecería con las Águilas en el partido ante Necaxa.

Henry Martín no ha jugado en lo que va del Clausura 2026, debido a problemas físicos y un cuadro de influenza.

Sin embargo, el goleador del América ya entrenó al parejo del resto del equipo de cara al partido contra Necaxa.

Henry Martín jugó su partido más reciente con el América en noviembre del 2025, en los cuartos de final del Apertura 2025, pero hace unas semanas sufrió un desgarre en el bíceps femoral.

“Es lo más grande que hay”: Las palabras de Alejandro Zendejas que enamorarán aún más a los fans de América. (David Leah / David Leah)

Alejandro Zendejas, una gran opción en el ataque del América

Alejandro Zendejas sufrió molestias musculares a principios de enero, y no ha jugado en el Clausura 2026 con el América.

La ausencia de Zendejas ha sido clave en la falta de profundidad ofensiva del América, y en consecuencia, de que no hayan anotado goles aún.

Erick Sánchez es otro jugador que podría reaparecer en el América ante Necaxa, futbolista que tampoco suma minutos en el actual torneo.