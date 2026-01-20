El América ha tenido un flojo inicio en el Clausura 2026 de la Liga MX, así que, la urgencia de refuerzos provocarían la baja de Pantera Zuñiga para ir por un referente del Palmeiras.

La falta de gol en el torneo obliga a las Águilas a mover sus piezas y el sacrificado sería el excentro delantero de Xolos, Pantera Zuñiga.

América ya tiene decidida la baja de Pantera Zúñiga

De acuerdo al reporte del periodista Andrés Vaca, el delantero Pantera Zuñiga causaría baja del América para dejarle su lugar a un referente del Palmeiras.

Con Henry Martín lesionado y Rodrigo Aguirre sin ritmo, Pantera Zuñiga no ha sido solución en el ataque del América, lo que causaría su baja por decisión de André Jardine.

¿Quién llegaría al América en lugar de Pantera Zuñiga?

Según el reporte citado, la baja de Pantera Zuñiga provocaría la llegada de una referente del Palmeiras de Brasil, un mercado que conoce bien el DT del América.

Raphael Veiga o Mauricio Magalhães, los dos jugadores del Palmeiras, estarían en la mira del América para reforzar su ofensiva, esa que no ha logrado anotar gol en este torneo.

América debutó en el Clausura 2026 empatando sin goles con Tijuana; perdió 0-2 con San Luis e igualó sin tantos con Pachuca en la Jornada 3 de la Liga MX.

Los números de Pantera Zuñiga con el América

Pantera Zuñiga llegó como refuerzo estelar al América, pero no ha logrado consolidarse como el goleador que André Jardine buscaba.

En pleno Clausura 2026, Pantera Zuñiga se perfila para ser baja del equipo americanista.

Estos son los números de Pantera Zuñiga en el América:

18 partidos

4 goles

2 asistencias

2 tarjetas amarillas

905 minutos jugados

¿Cuándo vuelve a jugar el América en la Liga MX?

América buscará anotar su primer gol en el Clausura 2026 en la Jornada 4 del torneo, cuando se mida con Necaxa el sábado 31 de enero en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Con 2 puntos, América ocupa el lugar 15 de la tabla de posiciones de la Liga MX, torneo para el que su refuerzo estelar ha sido Rodrigo Dourado.