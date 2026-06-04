Álvaro Fidalgo tendrá su lugar en el álbum Panini del Mundial 2026 en un set de actualización que aparecerá en los próximos días.

A menos de 10 días para el inicio del Mundial 2026, Álvaro Fidalgo, seleccionado en la convocatoria final de México de Javier Aguirre, fue anunciado como un integrante más del álbum Panini.

Álvaro Fidalgo en el álbum Panini del Mundial 2026 (@PaniniSportMx)

¿Por qué llegará Álvaro Fidalgo al álbum Panini del Mundial 2026?

Álvaro Fidalgo aparecerá en el set de actualización del álbum Panini del Mundial 2026, debido a que no fue considerado en la primera edición del producto para coleccionistas, pero al ser convocado por México podrá integrarse.

Panini anunció la llegada de Álvaro Fidalgo al álbum Panini del Mundial 2026, a través de una publicación en sus redes sociales.

“Solo faltan 8 días para el momento más grande del fútbol. La Copa Mundial de la FIFA 2026 está cada vez más cerca y la emoción ya no cabe en el pecho. Y sí, el destino quiso que hoy también fuera turno del número 8″ Panini

¿Cómo conseguir la estampa de Álvaro Fidalgo para el álbum Panini?

Panini compartió que el set e actualización del álbum del Mundial 2026, en el que aparecerá Álvaro Fidalgo llegará muy pronto.

El futbolista de origen español y naturalizado mexicano, es uno de los 26 convocados por Javier Aguirre para jugar el Mundial 2026.

“Álvaro Fidalgo formará parte del Set de Actualización que llegará muy pronto. Mantente atento a nuestras redes sociales, porque más adelante te contaremos cómo podrás conseguir su estampa” Panini

Los seleccionados de México que no están en el álbum Panini del Mundial 2026

De la convocatoria de la Selección Mexicana, 13 futbolistas no estarán en el álbum oficial de Panini.

Estos son los futbolistas que quedaron fuera del álbum Panini: