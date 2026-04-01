Con la clasificación completa de las selecciones rumbo al Mundial 2026, Panini lanzó la preventa oficial de su esperado álbum de estampas.

El ejemplar del álbum Panini en pasta suave tiene un precio de 99 pesos, mientras que la edición premium en pasta dura tiene un precio de 349 pesos.

Además, se ofrecen paquetes con sobres para iniciar la colección, desde cajas de 10 hasta 100.

Pasta suave: $99

Pasta dura: $349

Precio sobre: $25

Caja con 10 sobres: $250

Caja con 100 sobres: $2500

Pasta suave + caja: $2599

Pasta dura + caja: $2849

Los pedidos realizados en preventa estarán disponibles en mayo, justo a tiempo para que los aficionados comiencen a llenar sus páginas.

¿Cuándo se entregará el Álbum Panini del Mundial 2026 comprado en preventa?

Si decides acceder a la preventa del Álbum del Mundial 2026 ofrecida por Panini en su página oficial, podrá tener su compra en el mes de mayo.

Precios del Álbum Panini del Mundial en sus dos presentaciones

El Álbum Panini del Mundial 2026 en su presentación de pasta suave tiene 112 páginas llenas de emoción, podrás reunir a todas las selecciones, jugadores y momentos del torneo.

Álbum pasta suave

Páginas del álbum: 112

Jugadores por equipo: 18

Equipos: 48

Precio: $99.00

Álbum pasta suave Mundial 2026

El Álbum Panini del Mundial 2026 con pasta dura tiene un acabado premium y mayor resistencia, está hecho para quienes quieren llevar su colección al siguiente nivel.

Álbum pasta dura

Páginas del álbum: 112

Jugadores por equipo: 18

Equipos: 48

Precio: $349.00

Álbum pasta dura Mundial 2026

Paquetes de estampas para llenar el Álbum Panini del Mundial 2026

El Ecoblister del Álbum Panini del Mundial 2026 incluye 10 sobres para que avances tu colección más rápido y vivas la emoción del Mundial en grande.

Ecoblister

10 sobres de estampas

Precio :$250

Caja con 100 sobre Álbum Mundial 2026

Además, se puede adquirir la caja de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que incluye 100 sobres para que lleves tu colección al siguiente nivel y estés más cerca de completarla.

Caja Álbum Mundial 2026

100 sobres de estampas

Precio: $2500

El Álbum Panini del Mundial 2026 a la venta en paquetes

El Álbum Panini del Mundial 2026 puede adquirirse también a través de los paquetes blanco, rojo y verde, con 50 sobres de estampas.

Caja blanca, roja y verde más 50 sobres

Precio: $1400

El Álbum Panini del Mundial 2026 en sus presentaciones de pasta dura y suaves, también se vende en paquete con 100 sobres.

Álbum pasta dura más caja de 100 sobres de estampas.

Álbum pasta dura y 100 sobres de estampas

Precio: $2849

Álbum pasta suave más caja de 100 sobres de estampas.

Álbum pasta suave y 100 sobres de estampas

Precio: $2599