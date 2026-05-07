La FIFA anunció que la histórica colaboración con Panini llegará a su fin en 2030, tras más de cinco décadas de producir los icónicos álbumes del Mundial.

A partir de 2031, los derechos pasarán a Topps, marca de Fanatics Collectibles, que será la encargada de crear los nuevos álbumes, láminas y cartas oficiales.

Panini aún publicará los coleccionables del Mundial Femenino 2027 y del Mundial 2030, cerrando una era iniciada en México 1970.

Fanatics ya tiene experiencia con la Champions League, Fórmula 1 y Grandes Ligas.

¿Quién tendrá los derechos del álbum del Mundial?

La marca Panini aún tiene contrato con la FIFA para comercializar los álbumes del Mundial Femenino 2027 y el Mundial 2030, pero a partir del año siguiente, es decir, el 2031, cederá los derechos a una nueva empresa.

Los nuevos creadores de los coleccionables será Topps, un activo clave de Fanatics Collectibles, quién será la encargada de crear álbumes, láminas y cartas oficiales de la FIFA.

Cabe mencionar que la colaboración entre Panini y FIFA duró 56 años, iniciando con el icónico álbum del Mundial de México 1970 y desde entonces la editorial italiana se convirtió en histórica por los coleccionistas que esperaban cada Copa del Mundo para llenar álbum.

Se acaba una era: FIFA romperá con Panini tras el Mundial 2030. (captura)

Fanatics Collectibles ya tiene experiencia con la Champions League

La nueva marca que hará alianza con la FIFA para las Copas del Mundo no será nueva en este mercado de coleccionables, ya que produce cartas de la Champions League.

Además del torneo de la UEFA, la compañía tiene alianzas con la Fórmula 1, la UFC y las Grandes Ligas.