Panini presentó de manera oficial el álbum del Mundial 2026 en México, revelando que será la penúltima edición del coleccionable y que contará con una versión especial limitada.

Durante el evento, Panini anunció tres portadas exclusivas del álbum del Mundial para el país, incluida una edición negra de la cual solo existirán 2026 copias en todo el mundo, disponibles únicamente en México.

Además, se confirmaron precios de las versiones tradicionales y actividades como exposiciones, intercambios masivos y experiencias temáticas rumbo al Mundial 2026.

Presentación álbum Panini del Mundial 2026 (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

Álbum Panini del Mundial 2026 tendrá una edición especial limitada

Durante la presentación del álbum Panini del Mundial 2026, Marina Benavides, CEO de Panini México; dio a conocer la existencia de tres portadas especiales del coleccionable para nuestro país.

Posteriormente Alberto Lati y Tania Rincón, junto a Hugo Sánchez, Enrique Borja y Marcel Ruíz señalaron que la tercera portada del álbum Panini del Mundial 2026, se trata de una edición especial limitada.

De portada totalmente negra, esta edición especial limitada, de la cual solo se venderán 2026 copias en todo el mundo; al parecer todas estas estarán disponibles exclusivamente en México, por lo que dio a entender Mariana Benavides.

Portada álbum Panini del Mundial 2026 edición especial limitada (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

Lamentablemente no se dieron detalles de cómo obtener una copia de esta edición, si se pondrán a la venta o serán parte de alguna actividad especial de Panini.

Por su parte las otras ediciones quedan en los precios ya señalados:

Pasta suave: $99

Pasta dura: $349

Precio sobre: $25

Caja con 10 sobres: $250

Caja con 100 sobres: $2500

Pasta suave + caja: $2599

Pasta dura + caja: $2849

Estaremos al pendiente de cualquier actualización al respecto de esta edición especial limitada del álbum.

Habrá actividades alrededor del álbum Panini del Mundial 2026

Junto con la revelación de la edición especial limitada del álbum Panini del Mundial 2026, Mariana Benavides señaló que la editorial montará las siguientes actividades en México:

Experiencia Mundial 2026 en CDMX

Podcast especial del Mundial 2026

Exposición de Mega Estampas (CDMX-Mayo; Guadalajara-Junio; Monterrey-Julio)

Carrera del Mundial 2026

Instalación de la Historia de los Mundiales

Intercambio masivo de estampas el 12 de julio

Los detalles de varias de estas actividades se darán a conocer más adelante, mientras otras, como la exposición y el podcast, ya están disponibles; la primera en Reforma en CDMX y el segundo en el portal oficial de Panini.