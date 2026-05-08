Panini presentó de manera oficial el álbum del Mundial 2026 en México, revelando que será la penúltima edición del coleccionable y que contará con una versión especial limitada.
Durante el evento, Panini anunció tres portadas exclusivas del álbum del Mundial para el país, incluida una edición negra de la cual solo existirán 2026 copias en todo el mundo, disponibles únicamente en México.
Además, se confirmaron precios de las versiones tradicionales y actividades como exposiciones, intercambios masivos y experiencias temáticas rumbo al Mundial 2026.
Álbum Panini del Mundial 2026 tendrá una edición especial limitada
Durante la presentación del álbum Panini del Mundial 2026, Marina Benavides, CEO de Panini México; dio a conocer la existencia de tres portadas especiales del coleccionable para nuestro país.
Posteriormente Alberto Lati y Tania Rincón, junto a Hugo Sánchez, Enrique Borja y Marcel Ruíz señalaron que la tercera portada del álbum Panini del Mundial 2026, se trata de una edición especial limitada.
De portada totalmente negra, esta edición especial limitada, de la cual solo se venderán 2026 copias en todo el mundo; al parecer todas estas estarán disponibles exclusivamente en México, por lo que dio a entender Mariana Benavides.
Lamentablemente no se dieron detalles de cómo obtener una copia de esta edición, si se pondrán a la venta o serán parte de alguna actividad especial de Panini.
Por su parte las otras ediciones quedan en los precios ya señalados:
- Pasta suave: $99
- Pasta dura: $349
- Precio sobre: $25
- Caja con 10 sobres: $250
- Caja con 100 sobres: $2500
- Pasta suave + caja: $2599
- Pasta dura + caja: $2849
Estaremos al pendiente de cualquier actualización al respecto de esta edición especial limitada del álbum.
Habrá actividades alrededor del álbum Panini del Mundial 2026
Junto con la revelación de la edición especial limitada del álbum Panini del Mundial 2026, Mariana Benavides señaló que la editorial montará las siguientes actividades en México:
- Experiencia Mundial 2026 en CDMX
- Podcast especial del Mundial 2026
- Exposición de Mega Estampas (CDMX-Mayo; Guadalajara-Junio; Monterrey-Julio)
- Carrera del Mundial 2026
- Instalación de la Historia de los Mundiales
- Intercambio masivo de estampas el 12 de julio
Los detalles de varias de estas actividades se darán a conocer más adelante, mientras otras, como la exposición y el podcast, ya están disponibles; la primera en Reforma en CDMX y el segundo en el portal oficial de Panini.