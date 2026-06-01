La Selección Mexicana presentó este 31 de mayo de 2026 su lista final de 26 convocados para el Mundial 2026, pero llamó la atención que 14 futbolistas no aparecieron en el álbum oficial de Panini.

Entre los ausentes destacan Guillermo Ochoa, Álvaro Fidalgo y Armando González, lo que generó sorpresa entre los aficionados y coleccionistas.

La discrepancia entre la convocatoria oficial y el álbum Panini ha abierto debate sobre la actualización de contenidos y la relevancia de los jugadores que sí estarán en la justa mundialista.

Memo Ochoa sí estará en el Mundial 2026 (David Leah / David Leah)

¿Por qué 14 jugadores que sí estarán en el Mundial no fueron incluidos en el álbum Panini?

Panini publicó con varios meses de anticipación el álbum del Mundial 2026 dirigido a los coleccionistas, y esa es la razón por la que no incluyó a varios de los futbolistas que fueron elegidos por Javier Aguirre para jugar el torneo.

Los 18 mexicanos en el álbum Panini del Mundial 2026

¿Qué jugadores de México incluyó Panini en el álbum del Mundial 2026

Un total de 18 jugadores de México aparecieron en el álbum Panini del Mundial 2026, aunque seis de ellos no aparecieron en la convocatoria final de Javier Aguirre.

Estos son los 18 jugadores de México que aparecieron en el álbum Panini del Mundial:

Luis Ángel Malagón Johan Vásquez Jorge Sánchez César Montes Jesús Gallardo Israel Reyes Diego Lainez Carlos Rodríguez Edson Álvarez Orbelín Pineda Marcel Ruiz Erick Sánchez Hirving Lozano Santiago Giménez Raúl Jiménez Alexis Vega Roberto Alvarado César Huerta

¿Qué jugadores mexicanos incluidos en el álbum Panini no estarán en el Mundial 2026?

El portero Luis Malagón no estará en el Mundial 2026 por lesión, pero sí apareció en el álbum Panini para coleccionistas.

Enlistamos a los 6 futbolistas mexicanos que están en el álbum Panini pero no irán al Mundial: