Los dieciseisavos de final del Mundial de 2026 traerán un atractivo enfrentamiento entre Alemania y Paraguay, un duelo que enfrentará a dos selecciones con estilos muy distintos.

También, el partido Alemania vs Paraguay pondrá frente a frente a dos de los talentos más brillantes de la nueva generación: Jamal Musiala y Julio Enciso.

Alemania llega como el gran favorito ante Paraguay

Jamal Musiala ha sido una de las figuras de Alemania durante el torneo gracias a su habilidad para romper líneas, generar espacios y aparecer en momentos clave.

Del otro lado estará Julio Enciso, la gran esperanza de Paraguay, se ha convertido en el líder futbolístico de la Albirroja y ha demostrado personalidad para asumir responsabilidades en escenarios de máxima presión.

Alemania llega como favorita por historia y profundidad de plantilla, pero Paraguay ha demostrado ser un rival incómodo y competitivo a lo largo del torneo.

Alemania destroza a Curazao y toma el liderato del Grupo E. (Karen Warren / AP Photo/Karen Warren)

Duelo entre Musiala y Enciso simboliza el presente y el futuro

Con un lugar en los octavos de final en juego, el choque entre Alemania y Paraguay promete emociones de principio a fin.

Más allá del resultado, el enfrentamiento entre Musiala y Enciso simboliza el presente y el futuro del futbol internacional en una de las series más atractivas de los dieciseisavos de final.