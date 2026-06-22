Antonio Rüdiger, defensa central alemán nacido en Berlín el 3 de marzo de 1993, se ha consolidado como una de las figuras más sólidas del futbol moderno.

Conocido por su fuerza física, liderazgo y carisma, inició su carrera en el Stuttgart, brilló en la Roma y alcanzó la gloria con el Chelsea al ganar la Champions League en 2021.

Desde 2022 milita en el Real Madrid, donde renovó hasta 2027.

Con la Selección de Alemania conquistó la Copa Confederaciones 2017 y participa en el Mundial 2026.

Antonio Rüdiger, futbolista de Alemania (@toniruediger / Instagram )

¿Quién es Antonio Rüdiger, futbolista de Alemania?

Antonio Rüdiger es un futbolista profesional alemán que se desempeña como defensa central y actualmente milita en el Real Madrid de la Primera División de España.

Nació el 3 de marzo de 1993 en Berlín, Alemania, creció en el barrio de Neukölln, una zona multicultural y con dificultades económicas que moldeó su carácter resiliente y su estilo de juego combativo.

Antonio Rüdiger es hijo de Matthias Rüdiger, alemán de raíces africanas, y Lily Rüdiger, una refugiada que huyó de la guerra en Sierra Leona. Su medio hermano es el exfutbolista Sahr Senesie.

Es considerado una de las figuras defensivas más importantes del futbol moderno, destacando por su agresividad, liderazgo, fuerza física, velocidad y carisma, cualidades que le han valido apodos como “El Loco” o “Rambo”.

¿Cuántos años tiene Antonio Rüdiger, futbolista de Alemania?

Antonio Rüdiger tiene 33 años de edad.

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¿Quién es la esposa de Antonio Rüdiger, futbolista de Alemania?

Antonio Rüdiger es muy discreto con su vida privada, sin embargo reportes señalan que en 2019 se casó con una mujer alemana llamada Laura.

¿Qué signo zodiacal es Antonio Rüdiger, futbolista de Alemania?

Antonio Rüdiger es del signo zodiacal Piscis.

¿Cuántos hijos tiene Antonio Rüdiger, futbolista de Alemania?

Antonio Rüdiger tiene dos hijos: un niño llamado Djamal Sahr y una niña llamada Aaliyah Trophy.

¿Qué estudió Antonio Rüdiger, futbolista de Alemania?

Antonio Rüdiger completó su educación básica en Berlín, Alemania, enfocándose desde temprana edad en su desarrollo deportivo.

Antonio Rüdiger, futbolista de Alemania (@toniruediger / Instagram )

¿En qué ha trabajado Antonio Rüdiger, futbolista de Alemania?

Tras pasar por la cantera del Borussia Dortmund, debutó profesionalmente con el VfB Stuttgart en la temporada 2011-12.

Antonio Rüdiger se trasladó a Italia en 2015, donde se consolidó como un defensor de élite en el equipo de la Roma.

En 2017 fichó por el club inglés Chelsea, donde vivió una etapa dorada ganando la Liga de Campeones de la UEFA en 2021, la Liga Europa en 2019 y la FA Cup en 2018.

Antonio Rüdiger se unió al Real Madrid en julio del 2022, en junio del 2026 renovó su contrato hasta el 30 de junio de 2027, tras haberse convertido en una pieza fundamental de la zaga madrileña.

Desde el 2014, Antonio Rüdiger se mantiene como un referente de la selección de Alemania, entre sus logros con la Mannschaft destaca la conquista de la Copa Confederaciones 2017.

Ha participado en los Mundiales de 2018 y 2022, y actualmente forma parte de la plantilla en el Mundial 2026, aunque en los primeros encuentros ha asumido un rol de suplente bajo la dirección de Julian Nagelsmann.

A lo largo de su carrera ha acumulado numerosos títulos, incluyendo:

2 Ligas de Campeones de la UEFA (una con el Chelsea y otra con el Real Madrid).

3 Supercopas de Europa.

2 Mundiales de Clubes de la FIFA.

1 Liga de España (2024) y títulos de copa en Inglaterra y España