En entrevista con la prensa, Alejandro Fernández no esperaba lo ocurrió en La Minerva, tras un concierto en el marco del Mundial 2026 que logró reunir cerca de 270 mil personas, tal y como el cantante mexicano lo dijo.

“Y la verdad fue algo que no nos esperábamos ni nosotros. Llegaron más de 100 mil personas que pues yo creo que estábamos esperando como 170, 180, cerca de los 200, pero 270 nunca nos lo imaginamos”. Alejandro Fernández

Luego de que Alejandro Fernández hiciera historia el pasado 25 de junio de 2026 en la Glorieta de La Minerva durante el concierto gratuito que ofreció como “La Serenata Más Grande del Mundo”.

Alejandro Fernández agradecido con Jalisco tras concierto en La Minerva

El cantante de ranchero, Alejandro Fernández también se dijo muy agradecido con Jalisco, el estado que lo vio nacer, tras el gran concierto en La Minerva como parte de las actividades del Mundial 2026.

Calificando Alejandro Fernández el concierto de La Minerva como una noche espectacular, siendo sin duda una de sus mejores plazas en las que se ha presentado a lo largo de su carrera.

“ Y pues espectacular, muy agradecido con mi tierra, con Jalisco siempre, que siempre desde el principio me abrió las puertas y ha sido pues una de mis mejores plazas”. Alejandro Fernández

🫢 “Fue algo que no nos esperábamos”: Alejandro Fernández quedó en shock total tras el conciertazo en Guadalajara, donde La Minerva se desbordó con más de 200 mil personas. 🎤#TodoParaLaMujer con Maxine Woodside (@maxwoodside) pic.twitter.com/5vlXMLM0Fy — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) June 30, 2026

Alejandro Fernández hace historia en La Minerva

Alejandro Fernández hizo historia este pasado 25 de junio al reunir a 270 mil asistentes, según cifras oficiales en la Glorieta de La Minerva, sin embargo, el cantante aseguró fueron cerca de 370 mil.

Concierto gratuito llamado “La Serenata Más Grande del Mundo” en el que Alejandro Fernández dio un show de más de dos horas con sus más grandes éxitos, además de invitados especiales como Julión Álvarez y Alfredo Olivas.

Así como Alejandro Fernández también se ayudó de la dinastía Fernández que heredó de su padre Vicente Hernández, invitando al escenario a sus hijos Camila y Alex Fernández.