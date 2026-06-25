Alfredo Olivas se une a Alejandro Fernández y Julión Álvarez en concierto gratuito por el Mundial 2026, el jueves 25 de junio a las 9:00 p.m. en la Glorieta de La Minerva.

A través de sus redes, Alfredo Olivas aceptó la invitación de Alejandro Fernández para ser parte de “La Serenata Más Grande del Mundo” en Guadalajara en el marco del Mundial 2026.

“Compa, nos vemos este 25 de junio. Más que confirmada nuestra presencia ahí con usted, acompañándole.” Alfredo Olivas

Confirma Alfredo Olivas que se une a Alejandro Fernández y Julión Álvarez en concierto por el Mundial 2026

Alfredo Olivas compartió un video confirmado que se une a Alejandro Fernández y Julión Álvarez para dar un concierto en el marco del Mundial 2026 donde Guadalajara es sede.

La grabación muestra al cantante descansando relajándose en una alberca, cuando suene el teléfono con una llamada grupal Alejandro Fernández y Julión Álvarez.

Se espera que la Serenata Más Grande del Mundo reúna a miles de personas en la Glorieta de La Minerva de Guadalajara con la presencia de Alfredo Olivas, una de las figuras más relevantes de la música regional mexicana.

Alejandro Fernández y Julión Álvarez preparan dueto en Guadalajara por el Mundial 2026 (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Además de Alfredo Olivas y Julión Álvarez, también estarán participando tanto Camila Fernández y Alex Fernández.

Así lo confirmó Alejandro Fernández en sus redes, invitando personalmente a sus amigos cantantes y a toda la gente de Guadalajara para compartir una noche especial.

Con su concierto donde reunirá a interpretes de la talla de Alfredo Olivas y Julión Álvarez, Alejandro Fernández se vuelve a posicionar como una figura relevante dentro de los espectáculos que se han organizado en el Mundial 2026.

El Potrillo estuvo presente en la inauguración de la justa futbolística cantando el himno nacional en el Estadio Banorte.