En un ambiente de convivencia y celebración, el Vibra Jalisco Zona Fan registró su jornada de mayor convocatoria al reunir a 13 mil personas en el Auditorio Benito Juárez, donde miles de aficionados siguieron las actividades y los encuentros de la Copa Mundial 2026.

Las y los asistentes disfrutaron de las transmisiones mundialistas, además de participar en activaciones, recorrer espacios interactivos y vivir las experiencias impulsadas por el Gobierno de Jalisco, gobernado por Pablo Lemus.

Debido a la alta afluencia, las puertas del Auditorio Benito Juárez fueron cerradas a las 17:30 horas, con el propósito de atender las recomendaciones de las autoridades de protección civil y garantizar la seguridad de las personas que ya se encontraban en el recinto.

El Auditorio Benito Juárez registró aforo completo durante la transmisión del partido entre México y Corea del Sur. (cortesía )

Vibra Jalisco Zona Fan vivió una fiesta con México y Corea del Sur

La programación artística estuvo acompañada por la presentación de un DJ y del cantante Pepe Franco, quien junto con mariachi animó a los asistentes previo al partido entre México y Corea del Sur.

El encuentro de la Selección Mexicana se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la jornada, donde miles de aficionados alentaron al representativo nacional y compartieron la experiencia mundialista.

Al concluir el partido, la celebración continuó con la participación de La Imponente Vientos de Jalisco, agrupación encargada de cerrar una jornada marcada por la música y la convivencia.

Además, la experiencia inmersiva Domósfera permanecerá abierta de manera gratuita en el Auditorio Benito Juárez de martes a domingo, de 14:00 a 18:00 horas.

La programación continuará con la transmisión de los partidos entre Estados Unidos y Australia, así como Brasil y Haití, además de las presentaciones musicales de Gamboa y Norteño Davalones.

El próximo 20 de junio, la oferta artística del Vibra Jalisco Zona Fan incluirá las presentaciones gratuitas de Aterciopelados y Piso 21, como parte de las actividades organizadas durante la fiesta mundialista.