Alejandro Fernández Abarca, nacido en Guadalajara en 1971, es uno de los cantantes más emblemáticos de México.

Debutó en 1992 con un álbum homónimo de música ranchera bajo Sony Music y desde entonces ha construido una carrera versátil que fusiona mariachi, ranchera, balada romántica y pop latino.

Con más de 15 millones de discos vendidos y múltiples premios internacionales, Alejandro Fernández se ha consolidado como figura global de la música mexicana, llevando su voz a escenarios de América y Europa en giras multitudinarias.

¿Quién es Alejandro Fernández?

Alejandro Fernández Abarca es un cantante mexicano que debutó en 1992 con un álbum homónimo enfocado en la música ranchera tradicional bajo el sello Sony Music.

A partir de ese inicio, desarrolló una carrera versátil que lo llevó a fusionar géneros como mariachi, ranchera, balada romántica y pop latino, consolidándose como uno de los artistas mexicanos con mayor proyección internacional.

A lo largo de su trayectoria ha vendido más de 15 millones de discos y ha sido reconocido con múltiples premios, entre ellos Grammy Latinos, Billboard Latin Music Awards y Premios Lo Nuestro, además de importantes giras internacionales.

¿Qué edad tiene Alejandro Fernández?

Alejandro Fernández Abarca nació el 24 de abril de 1971 en Guadalajara, Jalisco, México, por lo que actualmente tiene 55 años.

¿Alejandro Fernández tiene pareja?

Alejandro Fernández mantiene una relación con la modelo e influencer mexicana Karla Laveaga.

Aunque el cantante ha sido reservado respecto a su vida privada, su vínculo ha sido reportado como estable en distintos espacios de entretenimiento.

Alejandro Fernández, “El Potrillo”, es uno de los cantantes mexicanos más importantes del regional. (Redes Sociales)

¿Qué signo zodiacal es Alejandro Fernández?

Alejandro Fernández nació el 24 de abril, por lo que su signo zodiacal es Tauro.

Tauro es un signo de tierra asociado con la estabilidad, la constancia, la disciplina y la sensibilidad artística.

¿Alejandro Fernández tiene hijos?

Sí. Alejandro Fernández es padre de cinco hijos: Alejandro Jr., América y Camila, fruto de su matrimonio con América Guinart, y Emiliano y Valentina, de su relación con Ximena Díaz.

Su familia ha mantenido presencia ocasional en medios y algunos de sus hijos han mostrado interés en el ámbito artístico.

Alejandro Fernández, “El Potrillo”, es uno de los cantantes mexicanos más importantes del regional. (Redes Sociales)

¿Qué estudió Alejandro Fernández?

Alejandro Fernández cursó la licenciatura en Arquitectura en la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) en Guadalajara, sin embargo, no concluyó sus estudios debido a su dedicación total a la música.

¿En qué ha trabajado Alejandro Fernández?

Alejandro Fernández ha desarrollado toda su carrera en la industria musical como cantante e intérprete, convirtiéndose en una de las figuras más representativas de la música mexicana a nivel internacional.