Malas noticias para la Selección Mexicana y el Anderlecht, pues Chino Huerta tiene una lesión que lo tendrá unas semanas en la congeladora. Su DT, Besnik Hasi, confirmó la situación del delantero mexicano.

La lesión de Chino Huerta llegó sólo unos días después de que marcara gol en el triunfo de Anderlecht sobre Ninove en la Copa de Bélgica.

El delantero mexicano se lesionó en dicho partido y aunque parecía que la lesión no sería de gravedad, después de hacerle los estudios correspondientes se confirmó lo peor.

La lesión de Huerta llega a días de que se dispute una nueva Fecha FIFA con la Selección Mexicana, por lo que se espera que el mexicano quede fuera de la convocatoria de Javier Aguirre.

¿Qué dijo el DT del Anderlecht sobre la lesión del Chino Huerta?

Luego de su lesión en el partido de la Copa de Bélgica ante el Ninove, César ‘Chino’ Huerta fue sometido a una resonancia magnética y el resultado fue una lesión en la pelvis.

El DT del Anderlecht, Besnik Hasi, confirmó la lesión del Chino Huerta y aseguró que causará baja por algunas semanas.

“Tiene molestias en la pelvis y estará de baja algunas semanas. Se ha realizado una resonancia magnética y estamos esperando resultados para determinar los plazos de recuperar precisos”, señaló el estratega.

El delantero mexicano quedó fuera del choque del Anderlecht ante el Mechelen en la máximo circuito de la Liga de Bélgica.

¿Cuándo jugará la Selección Mexicana?

Sin Chino Huerta por lesión, la Selección Mexicana se medirá a Uruguay en la Fecha FIFA de noviembre.

La Selección Mexicana y Uruguay se medirán en un duelo de preparación rumbo al Mundial 2026. El encuentro del Tricolor tendrá como sede el TSM Corona de Torreón, casa de Santos Laguna.

Esta será la última Fecha FIFA del 2025, se espera que los próximos compromisos de la Selección Mexicana sean ante equipos centroamericanos.