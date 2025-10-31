Santiago Giménez y el AC Milan reciben a la Romaa en la Jornada 10 de la Serie A; te detallamos el día, hora y canal para ver el partido del futbolista mexicano.

El AC Milan de Santiago Giménez busca su sexta victoria en la Serie A, en partido de la Jornada 10 ante la Roma.

Día para ver al mexicano Santiago Giménez con el AC Milan en la Jornada 10 de la Serie A

Santiago Giménez y AC Milan reciben a la Roma en la Jornada 10 de la Serie A, el domingo 2 de noviembre de 2025.

Hora para ver al mexicano Santiago Giménez con el AC Milan en la Jornada 10 de la Serie A

A las 13:45 horas, tiempo del centro de México inicia el partido AC Milan vs Roma, en la Jornada 10 de la Serie A, con la posible participación del mexicano Santiago Giménez.

Canal para ver al mexicano Santiago Giménez con el AC Milan en la Jornada 10 de la Serie A

El partido de la Jornada 10 de la Serie A, AC Milan vs Roma será transmitido por la plataforma Disney + y ESPN.

Partido: AC Milan vs Roma

Fase: Jornada 10 de la Serie A

Fecha: Domingo 2 de noviembre de 2025

Horario: 13:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio San Siro

Transmisión: Disney + y ESPN

¿Cómo llegan Santiago Giménez y AC Milan a la Jornada 10 de la Serie A?

Con nueve partidos jugados en la Serie A, el AC Milan de Santiago Giménez ocupa el cuarto lugar de la competencia con 18 puntos.

El AC Milan necesita sumar en su cancha ante la Roma, para mantenerse en la pelea por el liderato de la competencia.

Santiago Giménez y el AC Milan empataron 1-1 con la Atalanta en la Jornada 9 de la Serie A.

El mexicano Santiago Giménez abandonó la cancha debido a una molestia, lo que lo mantiene en duda para jugar ante la Roma.

¿Cómo le ha ido a Santiago Giménez en la temporada de la Serie A?

Santiago Giménez ha participado en todos los partidos de la temporada actual de la Serie A con el AC Milan, pero se mantiene todavía sin goles en su cuenta.

Sin embargo, Santiago Giménez ya se estrenó en la actual temporada con un gol en la Copa de Italia, en la que el AC Milan avanzó a los octavos del final del torneo.

¿Cómo va la Roma previo al partido de la Jornada 10 de la Serie A?

La Roma, rival del AC Milan en la Jornada 10 de la Serie A, ocupa el lugar 17 del torneo con 5 puntos.

En la Jornada 9, la Roma venció 2-1 a Parma, para llegar a 21 puntos empatado en la cima de la Serie A con Napoli.