La Selección Mexicana se alista para el Mundial 2026 y por lo pronto, ya tiene la nueva playera con la que jugará el máximo evento del futbol; te decimos el precio y dónde comprar la camiseta del Tri.

Con la mira puesta en el debut de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, los aficionados al futbol esperaban el lanzamiento de la playera oficial, y a continuación les daremos el precio y dónde comprarla.

Nueva playera de la Selección Mexicana: Precio de la camiseta del Mundial 2026

La nueva playera de la Selección Mexicana con la que jugará el Mundial 2026, tendrá un precio cercano a los 3 mil pesos en su versión jugador, mientras que los aficionados podrán tener una más económica.

Precio playera Selección Mexicana versión local

Playera Selección Mexicana, versión Jugador | $2,999

Playera Selección Mexicana, versión aficionado | $1,999

Playera Selección Mexicana de manga larga, l versión aficionado | 2,299

Playera Selección Mexicana de manga larga, versión jugador | 3,199

Nueva playera de la Selección Mexicana: ¿Dónde comprar la camiseta del Mundial 2026?

La nueva playera de la Selección Mexicana se puede comprar a través de las distintas ocpiones que ofrece la marca patrocinadora de la camiseta.

Así, la nueva playera de la Selección Mexicana podrá comprarse tanto en línea como en tiendas físicas.

¿Cuándo estrenará la Selección Mexicana su nueva playera?

La Selección Mexicana estrenaría su nueva playera el 15 de noviembre en el partido de preparación ante Uruguay, que se jugará en Torreón, Coahuila, rumbo al Mundial 2026.

De acuerdo a la marca que viste a la Selección Mexicana, el diseño de la nueva playera de la Selección Mexicana reúne la pasión y legado del país y el futbol.

Inspirado en todo un país, la nueva playera de la Selección Mexicana refleja la unión de una celebración que late en el corazón del evento más importante del futbol, el Mundial 2026.

La nueva playera de la Selección Mexicana es un homenaje al pasado

La nueva playera de la Selección Mexicana, que utilizará como local en el Mundial 2026, regresará al color verde.

Con las tradicionales tres franjas de la marca que viste a la Selección Mexicana en los hombros, la nueva playera incluye un escudo tipo holograma en el centro de la playera.

Además, hay una figura similar a La Piedra del Sol, como la utilizada en el Mundial de Francia 1998.