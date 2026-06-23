Previo al partido de México contra Chequia en el Mundial 2026, el técnico Javier Aguirre reconoció en conferencia de prensa que el Tricolor “no está jugando bien” pese a sus dos victorias en la fase de grupos.

“Lo dije desde que llegué. No voy a regalar nada. Están por merecimientos… y en la Selección vienen lo que están en mejor. No hemos jugado bien, no me he ido satisfecho”. Javier Aguirre, DT de la Selección Mexicana.

El encuentro México vs Chequia será de trámite, pero servirá para ajustar la alineación y dar minutos a distintos jugadores.

Aguirre aclaró que los 26 convocados tienen posibilidades de participar, aunque aún no define el 11 titular.

“Es difícil que jueguen todos. Chequia está igual. En mi caso, estoy muy tranquilo con los 26, no sé si el míster se siente igual. Entran y salen y no noto diferencia” Javier Aguirre, DT de la Selección Mexicana.

Además, confirmó el regreso de César Montes y que cuidará a Brian Gutiérrez por acumulación de tarjetas.

Javier Aguirre aclara quiénes jugarán contra Chequia

El entrenador Javier Aguirre también aprovechó la conferencia de prensa para aclarar que los 26 futbolistas convocados para el Mundial 2026 tienen posibilidades de disputar los encuentros de la Copa Mundial de la FIFA.

Sin embargo, indicó que aún no tiene definido el 11 titular que jugará ante Chequia, pero ve a todos muy capaces para disputar el último partido de la fase de grupos.

“Es difícil que jueguen todos. Chequia está igual. En mi caso, estoy muy tranquilo con los 26, no sé si el míster se siente igual. Entran y salen y no noto diferencia”, expresó el Vasco sobre su elección para el partido contra Chequia.

¿César Montes regresará a la titularidad con México?

Javier Aguirre también indicó que César Montes muy probablemente regresará a la titularidad de la Selección Mexicana luego de perderse el partido contra Corea del Sur por una tarjeta roja ante Sudáfrica.

Asimismo, indicó que cuidará a Brian Gutiérrez, quien ya cuenta con una tarjeta amarilla en el Mundial 2026.