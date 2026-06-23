Con el liderato del Grupo A prácticamente asegurado tras sus victorias sobre Sudáfrica y Corea del Sur, la Selección Mexicana aprovecharía su último compromiso de la fase de grupos para realizar ajustes en su alineación.

El técnico Javier Aguirre analiza dar descanso a varios de sus habituales titulares de cara a la fase eliminatoria del Mundial de 2026.

¿Quiénes podrían ser los titulares para el partido México vs Chequia?

El Tricolor llega al duelo contra Chequia en una posición inmejorable. Con seis puntos y un funcionamiento sólido en sus dos primeras presentaciones, México tiene un pie en los dieciseisavos de final y busca administrar esfuerzos pensando en los partidos de eliminación directa, donde la exigencia será aún mayor.

De acuerdo con el reportero de TUDN, Gibran Araige, Javier Aguirre realizará varias rotaciones ante Chequia tras asegurar el liderato del Grupo A, pues la idea es darle minutos a jugadores que han tenido poca participación.

Nombres como Guillermo Ochoa, Mateo Chávez, Álvaro Fidalgo, Gilberto Mora, César Huerta y Santiago Giménez, podrían aparecer en el cuadro titular de la Selección Mexicana.

Luis Romo le dio la victoria a México en el segundo partido del Mundial 2026 ante Corea del Sur. (Natacha Pisarenko / AP Photo/Natacha Pisarenko)

¿Cuándo se conocerá a los jugadores titulares para partido contra Chequia?

Javier Aguirre aún no anuncia a los futbolistas que serán titulares para el último partido de la fase de grupos del Mundial 2026.

Sin embargo, se espera que horas antes del juego que se disputa este miércoles 24 de junio desde el Estadio Banorte, se conozcan los cambios en la alineación de la Selección Mexicana.