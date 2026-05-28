Jannik Sinner fue eliminado por Juan Manuel Cerúndolo en la segunda ronda de Roland Garros 2026, después de sufrir un colapso físico provocado por el intenso calor.

Golpeado por el calor cuando dominaba al argentino Cerúndolo, con parciales de 6-3, 6-2 y 5-1, Jannik Sinner estaba a un juego del triunfo pero todo cambió en segundos.

Jugar bajo 34 grados en Roland Garros 2026 fue demasiado para Janil Sinner, quien resoplaba y tomaba agua para intentar recuperarse después de dos horas de partido.

Entones, Sinner dejó de moverse, y mareado perdió el rumbo del partido y con ello se le fue el triunfo apenas en la segunda ronda.

Jannik Sinner se va en la segunda ronda e Roland Garros 2026 (Thibault Camus / AP Photo/Thibault Camus)

La remontada histórica en Roland Garros

El hermano menor de la dinastía Cerúndolo reconoció poco después del triunfo sobre Jannik Sinner que tuvo suerte, pero también es cierto que jugó con inteligencia, haciendo que su rival tuviera que moverse hasta agotarlo sobre la cancha de Roland Garros.

Se marchó al vestuario dos veces, se cambió de ropa, recibió tratamiento, se hidrató, ingerió lo que le dieron, pero no hubo manera de recuperarse para ganar el partido.

Acalorado, Jannik Sinner se lamentaba de dolor en la cadera pero aguantó hasta el último punto sobre la cancha.

Jannik Sinner perdió la oportunidad de ganar Roland Garros

Sin Carlos Alcaraz en el torneo, Jannik Sinner era el favorito para ganar Roland Garros 2026, pero el destino le tenía reservada otra cosa.

Al final, Jannik Sinner se marchó con una derrota por 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1 y con la tristeza de haber perdido una oportunidad única.

Y no es la primera vez que el calor le cobra caro en un partido. En esta temporada le ocurrió en el Australian Open ante Elliot Spizzirri; mientras que en semifinales del Masters 1000 de Roma sufrió con Daniil Medvedev.