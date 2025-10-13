La venta de entradas para el Mundial 2026 ya comenzó y hay noticias importantes para los fans mexicanos, pues no podrán vender boletos solo intercambiarlos con otros usuarios, una restricción que ha dado mucho de qué hablar.

La restricción de no vender boletos y solo intercambiarlos no aplica para otros países solo para los fans mexicanos en territorio nacional.

Con la leyenda “residentes globales pueden revender; mexicanos sólo pueden intercambiar boletos”, fue como la FIFA dio a conocer esta noticia.

¿Por qué los mexicanos no pueden vender boletos para el Mundial 2026?

La restricción de la FIFA con los fans mexicanos sobre la venta de boletos para el Mundial 2026 es una medida para evitar la reventa en la máxima justa.

Para nadie es un secreto que muchos usuarios intentarán hacer su agosto con la reventa de boletos y desde la FIFA han ideado una estrategia para evitarlo.

Es importante mencionar que la venta de boletos para el Mundial 2026 sólo estará disponible a través de la página oficial de la FIFA y todas las entradas serán en formato digital.

Además todos los boletos que se pondrán a la venta van a tener una trazabilidad para saber a quién se le vendió el boleto, por eso se realiza un registro.

Si el boleto que compraste resultó ser para un partido que no es de tu agrado podrás subir ese boleto a un apartado del sitio web de la FIFA en el que lo pondrás a disposición de cualquier otra persona.

En el caso de los fans mexicanos sólo podrán intercambiarlo por otro mas no venderlo.

¿Cuándo iniciará la segunda fase de la venta de boletos para el Mundial 2026?

La segunda fase de la venta de boletos para el Mundial 2026 se realizará del 27 al 31 de octubre, mientras que la tercera tendrá lugar después del sorteo de la fase de grupos de la esperada justa.

El sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 se realizará el 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington, D.C.