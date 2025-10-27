La venta de boletos para el Mundial 2026 se ha convertido en una lucha constante por tratar de conseguir entradas a la próxima Copa del Mundo de la FIFA, por lo que los interesados tendrán una segunda oportunidad debido a que ya inició la segunda fase.

Después del éxito que tuvo la primera fase donde se recibieron 4.5 millones de solicitudes, la FIFA liberará más boletos para el Mundial 2026 con la segunda fase que acaba de iniciar este 27 de octubre.

Cabe mencionar que para la segunda fase de la venta de boletos para el Mundial 2026, se priorizará a los aficionados locales residentes en México, Estados Unidos y Canadá, países anfitriones de la Copa del Mundo que se celebrará el próximo año.

¿Cómo participar en la segunda fase de la venta de boletos para el Mundial 2026?

Si los aficionados no resultaron seleccionados en la primera fase, los fans tendrán una segunda oportunidad con el inicio de la segunda fase de la venta de entradas para el Mundial 2026.

Los aficionados que quieran adquirir sus boletos para el Mundial 2026 tendrán que registrarse en el sitio web oficial de la FIFA: fifa.com/tickets.

El periodo de inscripción a la segunda fase del sorteo de boletos para la copa del Mundo inició hoy 27 de octubre y finalizará el 31 del mismo mes a las 09:00 horas.

Posteriormente la FIFA elegirá de forma aleatoria a los afortunados y en caso de ser elegidos, podrán comprar sus entradas del 12 al 15 de noviembre de 2025.

¿Habrán más fases para comprar boletos para el Mundial 2026?

En caso de que no hayan sido elegidos en la segunda fase de la venta de boletos para el Mundial 2026, los aficionados tendrán más oportunidades de adquirir sus entradas a la próxima Copa del Mundo.

Después del sorteo del Mundial 2026 se abrirá una tercera fase en el mes de diciembre, así como más oportunidades posteriores para que los fans puedan comprar su boletos para la Copa del Mundo.