Supernova Génesis 2026 dejó intensas batallas en la Arena Ciudad de México, pero para Mario Bautista el saldo fue más que una derrota: una fractura en la mano derecha.

Nudillo roto, Canelo voy por ti Mario Bautista

El cantante cayó por nocaut ante Aaron Mercury en la única pelea sin careta de protección, y horas después compartió en redes sociales una radiografía que confirmó la lesión en el nudillo.

Pese al golpe físico y deportivo, Bautista se mostró positivo, bromeando que su entrada duró más que el combate.

Fractura de Mario Bautista (captura de pantalla)

Mario Bautista reveló que sufrió una fractura en la mano

Horas después de terminado Supernova Génesis 2026, y con el recuerdo de las peleas fresco, Mario Bautista reveló que tuvo una fuerte fractura.

A través de redes sociales, Mario Bautista compartió una imagen en la que reveló su estado de salud, a través de una radiografía de la que presuntamente aparece su mano fracturada.

La radiografía de su mano derecha con fracturas en el nudillo, además, que acompañó la publicación con un mensaje: “Nudillo roto, Canelo voy por ti”.

Dicha fractura suele producirse cuando se golpea con el puño cerrado, lo cual puede empeorar si no hay un vendado adecuado de la mano.

¿Cómo vivió Mario Bautista su pelea en Supernova?

Mario Bautista se mostró positivo tras la derrota en Supernova, y la fractura sufrida, además del nocaut que le aplicó Aaron Mercury, lo tomó como parte del proceso de su carrera.

Y haber durado tan poco a su rival, lo explicó bromeando: “duro más mi entrada... Aaron Mercury si te gusta agarrarte a trancazos”, escribió en “X”.