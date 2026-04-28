Aaron Mercury le ganó a Mario Bautista en Supernova: Génesis, hecho por el que celebró que su rostro quedó intacto pese a los golpes.

La pelea entre Mario Bautista y Aaron Mercury duró un round en Supernova: Génesis, luego de que el influencer noqueara a su contrincante.

Aaron Mercury celebra que su rostro quedó intacto tras pelea en Supernova: Génesis

La pelea de Aaron Mercury fue breve pero contundente, mandando a la lona a Mario Bautista tras pactar una pelea sin careta en Supernova: Génesis.

En menos de 2 minutos, Aaron Mercury acabó la pelea y al día siguiente celebró que su rostro no tuvo ningún golpe pese al acuerdo.

Aaron Mercury, creador de contenido. (@Aaronmercurioo)

En entrevista con De Primera Mano, Aaron Mercury se alegró de no haber sufrido lesiones tras su pelea y salir con el rostro intacto.

“Limpiecito y muy feliz, me encantó. Es una pelea, obviamente vas a recibir golpes, pero aquí andamos libre” Aaron Mercury

Aaron Mercury destacó que lo más complicado de la pelea en Supernova: Génesis fue el entrenamiento, pero su esfuerzo se plasmó en el ring: “La preparación fue la dura”.

Asimismo, el influencer destacó que su intención no era herir a Mario Bautista, solo buscaba ganar y se preocupó cuando lo noqueó.

Nocaut de Aaron Mercury sobre Mario Bautista (captura de pantalla)

Mario Bautista se fracturó el nudillo tras pelea en Supernova: Génesis

Mario Bautista reveló al día siguiente de la pelea en Supernova: Génesis que se había fracturado el nudillo.

“Nudillo roto, Canelo voy por ti”, escribió en la descripción de su publicación en Instagram, donde compartió una radiografía de su mano y se percibía la lesión.

El cantante no reveló si solo usará una férula o necesitará un tratamiento distinto para tratar su fractura.

Mario Bautista tuvo una fractura tras pelear en Supernova Orígenes (Instagram/@mariobautista)

Mario Bautista había ganado un título en la primera edición de Supernova: Orígenes, donde peleó contra Westcol, quien paró la pelea tras lesionarse el hombro.