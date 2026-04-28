Aaron Mercury le ganó a Mario Bautista en Supernova: Génesis, hecho por el que celebró que su rostro quedó intacto pese a los golpes.
La pelea entre Mario Bautista y Aaron Mercury duró un round en Supernova: Génesis, luego de que el influencer noqueara a su contrincante.
Aaron Mercury celebra que su rostro quedó intacto tras pelea en Supernova: Génesis
La pelea de Aaron Mercury fue breve pero contundente, mandando a la lona a Mario Bautista tras pactar una pelea sin careta en Supernova: Génesis.
En menos de 2 minutos, Aaron Mercury acabó la pelea y al día siguiente celebró que su rostro no tuvo ningún golpe pese al acuerdo.
En entrevista con De Primera Mano, Aaron Mercury se alegró de no haber sufrido lesiones tras su pelea y salir con el rostro intacto.
“Limpiecito y muy feliz, me encantó. Es una pelea, obviamente vas a recibir golpes, pero aquí andamos libre”Aaron Mercury
Aaron Mercury destacó que lo más complicado de la pelea en Supernova: Génesis fue el entrenamiento, pero su esfuerzo se plasmó en el ring: “La preparación fue la dura”.
Asimismo, el influencer destacó que su intención no era herir a Mario Bautista, solo buscaba ganar y se preocupó cuando lo noqueó.
Mario Bautista se fracturó el nudillo tras pelea en Supernova: Génesis
Mario Bautista reveló al día siguiente de la pelea en Supernova: Génesis que se había fracturado el nudillo.
“Nudillo roto, Canelo voy por ti”, escribió en la descripción de su publicación en Instagram, donde compartió una radiografía de su mano y se percibía la lesión.
El cantante no reveló si solo usará una férula o necesitará un tratamiento distinto para tratar su fractura.
Mario Bautista había ganado un título en la primera edición de Supernova: Orígenes, donde peleó contra Westcol, quien paró la pelea tras lesionarse el hombro.