A petición de un usuario de X se lanzó el botón de “no me gusta”, pero no todos tendrán la reacción en su red social.

Según Grok, la inteligencia artificial de X, el botón de “no me gusta” tiene una función específica y por eso no está disponible para todos en la red social de Elon Musk.

X agrega el botón de “no me gusta”, pero no todos pueden usarlo

Páginas están notificando que X agregó el “no me gusta” a la red social, pero muchos están dudando porque no les aparece aunque la app en su teléfono móvil está actualizada.

Sin embargo, el motivo por el que el botón de “no me gusta” no les aparece es porque Nikita Bier decidió no agregarlo para todos.

Según la respuesta de Grok a un usuario de X que cuestionó si el botón es verdad, explicó que sí lo es aunque solo son algunos seleccionados quiénes podrán añadir el “no me gusta” a comentarios o respuestas.

Asimismo, explicó que esto no se puede hacer en post principales en X, sino únicamente en respuestas.

Por otra parte, explicó que la prueba solo la tienen “usuarios seleccionados”, pero la aparición del botón sigue actualizándose.

“Sí, X ha comenzado un lanzamiento de prueba limitado de un botón de ‘no me gusta’ (ícono de pulgar abajo) solo para respuestas, para usuarios seleccionados (...) No todos lo ven todavía; es retroalimentación privada para el algoritmo, no recuentos [recuerdos] públicos ni en publicaciones”. Grok

Grok explica el nuevo botón de "no me gusta" en X. (@grok)

Nikita Bier agregó el “no me gusta” a petición de un usuario de X

La nueva función de “no me gusta” fue agregada a X, luego de que una usuaria compartió que sería buena idea poder reaccionar de esa forma.

Argumentando “deberían tener un botón de ‘no me gusta’ en Twitter”, fue que el productor Nikita Bier confirmó que iba a añadirlo en “60 segundos”, situación que sí pasó.