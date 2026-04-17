Durante la tarde de este 17 de abril, la aplicación y portal de X comenzó a fallar, algo que molestó mucho a los usuarios recurrentes de esta red social.

De acuerdo con los reportes, el principal problema de X es en la aplicación, donde o tarda en abrir o no se puede acceder completamente; además de presentar problemas con el feed.

Caída de X (Especial)

Caída de X fue intempestiva

Según mencionan algunos usuarios, así como la información alrededor de la caída de X este 17 de abril, todo sucedió de manera intempestiva.

Es decir, fue como si de un momento a otro apagaran X, más que una serie de problemas iniciales que acabaron por tirar al servicio.

Como ya mencionamos, la app fue la más afectada al negar el acceso a los usuarios, mientras que la versión web se mantuvo fluctuando, aunque nunca perdió conexión como tal.

Claro que en ninguna de las versiones se permitía publicar con normalidad, debido a que el feed no cargaba con regularidad, quedándose congelada al momento de compartir cosas.

De hecho algunos señalaron que se quedaron viendo las mismas publicaciones por varios minutos, debido a estos problemas reportados en la red social.

X, red social. (Unsplash/ Kelly Sikkema )

X se recuperó pocos minutos después

Afortunadamente parece que solo fue un problema menor, pues X se recuperó al poco tiempo, restableciendo su servicio en su totalidad alrededor de las 3:30 p.m.

Tanto la aplicación como la versión web de X comenzaron a funcionar sin problemas pasada la media hora de que se dio el primer aviso de la caída de la misma.

No obstante, todos los usuarios deberán de estar al pendiente de la red social, sobre todo si la tienen como aplicación, pues podría volver a fallar en el transcurso del día.

No se dio una razón exacta de por qué se cayó X; pero es posible que se debiera a algo relacionado al mantenimiento de rutina, como suele suceder en estos casos que los servicios fallan por algunos minutos.