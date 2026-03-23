Hoy lunes 23 de marzo, usuarios de X, antes Twitter, reportan diversas fallas tanto en la app como al ingresar desde el sitio web; las quejas siguen creciendo.

Información de Downdetector revela que las fallas de conexión en X, la red social de Elon Musk, comenzaron a reportarse pasadas las 14:00 horas del día.

Usuarios de X reportan fallas hoy lunes 23 de marzo

Durante la tarde de hoy lunes 23 de marzo, decenas de usuarios han reportado fallas al intentar ingresar a X y, pasadas las 3:00 de la tarde, el informe es el siguiente:

62% fallas en el sitio para navegar en computadoras

19% fallas en la conexión al servidor

12% fallas en la app (sin poder ingresar y sin actualizaciones)

Caída de X hoy (Captura de pantalla)

La red social X tiene más de 586 millones de usuarios activos al mes en todo el mundo y más allá del entretenimiento, se ha vuelto muy útil para acceder a información.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer una razón de la caída de X, mientras usuarios siguen reportando las fallas que presentan.