X dio a conocer que XChat en iOS ya está disponible, estamos hablando de su servicio de mensajería, el cual ya funciona sin la necesidad de la misma red social.

Si quieres saber más de XChat en iOS, aquí te daremos todos los detalles para que decidas si conviene usarlo o no.

¿Cómo funciona XChat en iOS?

En sí XChat en iOS funciona como cualquier otro servicio de mensajería, ofreciendo los mismos servicios que el resto.

Chat with anyone on X.

Completely private.

Now on your home screen.



Download for iOS: https://t.co/wBBfjJyJmu pic.twitter.com/u0QeGs1Z3D — XChat (@chat) April 24, 2026

Para usar XChat en iOS lo único que tienes que hacer es descargar la aplicación y añadir contactos que también cuenten con el servicio, no necesariamente deben de ser usuarios de X.

Así ya podrás comenzar a mandar mensajes como si se tratara de cualquier otro servicio similar, manteniendo las mismas opciones.

Es decir, podrás bloquear la capturas de pantalla, mandar mensajes temporales, imágenes, y editar los textos que mandes sin ningún problema.

Además se mencionó que cuenta con encriptado de extremo a extremo, lo que significa que nadie fuera de las personas activas en la conversación, podrán ver los mensajes que mandes.

Eso aplica tanto a externos, como al mismo personal responsable del servicio, así como a la gente en X.

XChat en iOS es la evolución de los mensajes directos

El lanzamiento de XChat en iOS se ha manejado como la evolución de los mensajes directos que ya se tienen en X; pero sin depender de la misma.

La intención de XChat en iOS, es que cualquier persona pueda enviar los mensajes sin la necesidad de tener una cuenta en X, o la misma aplicación instalada en sus equipos.

Siendo una nueva opción para aquellos que se han desencantado de otros servicios, ya sea por su mala experiencia de usuario, o por las prácticas anticonsumidor.

No obstante, algunos críticos han señalado que esto va en contra del que era el objetivo de la red social cuando fue adquirida, que era ser la piedra angular de “X.com”.

Supuestamente “X.com”, iba a ser el servicio o aplicación definitiva, donde todo iba a converger; no obstante, ahora parece que se siguen caminos más tradicionales con plataformas separadas.